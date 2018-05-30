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Фанат Marvel вважає, що Соколиного Ока мав зіграти глухий актор

STYLERКіно        30.05.2018 - 17:43
Фото: Marvel
Фото: Marvel

У коміксах Соколине Око є глухим

Модель і борець за права глухих Найл ДиМарко заявив, що роль Соколиного Ока в фільмах кіновсесвіту Marvel було б справедливіше віддати глухому акторові. Про це повідомляє Comicbook.

ДиМарко зазначив, що Клінт Бартон є глухим в коміксах, а в фільмах про це нічого не говориться. "Інвалідність теж частина різноманітності. Соколине Око насправді глухий, але в фільмах він чує", - сказав він.

На думку активіста, глухий актор краще б передав характер Соколиного Ока. "Є кілька випусків, в яких глухота Соколиного Очі особливо підкреслюється. Але вони все одно вибрали актора зі слухом. Я думаю, фільми були б кращі, поклич вони глухого актора", - додав ДиМарко.

Нагадаємо, що фанатам представили короткий зміст "Месників 4".

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Теги: кіно, супергерои, Marvel, актор
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