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Новый Терминатор: подробности и кадры из фильма

STYLERФильмы и сериалы    05.04.2019 - 09:27
Новый Терминатор: подробности и кадры из фильма
Фото: коллаж РБК-Украина

Терминатор: Темная судьба выйдет на экраны 1 ноября

Фильм "Терминатор: Темная судьба" (Terminator: Dark Fate) режисера Тима Миллера продюсируется Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Эллисоном и выходит в кинотеатры 1 ноября 2019 года. До того, как студия Paramount представит первые кадры франшизы на CinemaCon, издание IGN показало эксклюзивные снимки, на которых изображены все шесть главных героев нового фильма. 

На фото можно увидеть, как выглядят Линда Хэмилтон (роль Сары Коннор) и Арнольд Шварценеггер (киборг T-800) в блокбастере, события в котором разворачиваются после "Терминатор 2: Судный день".

Кроме этих культовых персонажей киноэпопеи, в фильме также снимается Маккензи Дэвис, Наталья Рейес, Габриэль Луна и Диего Бонета.

Новый Терминатор: подробности и кадры из фильма

Арнольд Шварценеггер в роли T-800 (фото: ign.com)

Как рассказал режиссер Тим Миллер, в картине он пытался сосредоточиться на взаимоотношениях персонажей Сары Коннор и Терминатора.

"Линда заново изобрела этого персонажа", - отметил он участие Хэмилтон в фильме.

Новый Терминатор: подробности и кадры из фильма

Линда Хэмилтон в роли Сары Коннор, матери Джона (фото: ign.com)

Также режиссер похвалил новых звезд Маккензи Дэвис (роль Грейс), и Наталью Рейес (Дэни Рамос).

Новый Терминатор: подробности и кадры из фильма

Маккензи Дэвис  в роли солдата и наемного убийцы Грейс (фото: ign.com)

"Маккензи - это фантастика, я думаю, что люди будут удивлены тем, что она сорвиголова....

Новый Терминатор: подробности и кадры из фильма

Колумбийская актриса Наталья Рейес в роли Дэни Рамос (фото: ign.com)

...И Наталия замечательная - когда вы читаете сценарий, вы можете подумать: "о, она не воин, не солдат, или что-то подобное", или беспокоиться, что "ее могут затмить другие четыре персонажа" - но абсолютно нет. Она потрясающая, по-тря-са-ю-щая", - отметил Миллер.

Новый Терминатор: подробности и кадры из фильма

Гэбриел Луна в роли еще одного терминатора (фото: ign.com)

Режиссер добавил, что фильм хотели "освежить" и старались сделать "все по-другому": "Это не просто люди, которые бьют друг друга, это поездка на американских горках, и я думаю, что это здорово".

Новый Терминатор: подробности и кадры из фильма

Диего Бонета в роли брата Дани Рамос (фото: ign.com)

Бюджет "Терминатор: Темная судьба" составил 255 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, режиссер Шейн Блэк пытался привлечь в свой фильм "Хищник" актера Арнольда Шварценеггера, но тот отказался от роли по той причине, что его позвали на съемки нового "Терминатора".

Напомним, в ноябре 2018-го Арнольд Шварценеггер впервые посетил Киев. Легендарный актер выразил свое восхищение украинской столицей и пообещал вернуться снова.

Добавим, что Киев также посетила и робот-андроид и гражданка Саудовской Аравии София. Она заявила, что робот был бы отличным президентом. 

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