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Суд снял запрет на популярный сериал: все подробности

STYLERФильмы и сериалы    27.03.2019 - 16:04
Суд снял запрет на популярный сериал: все подробности
Фото: коллаж РБК-Украина

Справку СБУ о запрете признали необоснованной

Сериал "Сваты" разрешили показывать в Украине. Соответствующее решение принял Окружной админсуд Киева, попутно сняв запрет на въезд в нашу страну российского актера Федора Добронравова, который ранее незаконно посещал оккупированный РФ Крым. Как сообщили в пресс-службе суда в среду, 27 марта, было снято ограничение на ретрансляцию ряда фильмов с его участием.   

Судьи удовлетворили административные иски ООО "Телерадиокомпания студия 1 + 1" и ООО "Киноквартал", отменив предыдущие постановления и приказы Службы безопасности Украины, Министерства культуры Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В частности, суд признал противоправными действия СБУ относительно обращения в Минкульт о внесении Добронравова в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности".

Суд снял запрет на популярный сериал: все подробности

Сериал "Сваты" (пресс-служба 1+1)

Суд также признал противоправным и отменил приказ об аннулировании государственных удостоверений на право распространения и демонстрации определенных фильмов.

Отметим, что Минкульт внес Добронравова и ряд фильмов с его участием (включая сериал "Сваты") в "черный список" на основании справки СБУ.

 В пресс-службе Окружного админсуда Киева отметили, что эта справка Службы безопасности была составлена "​​с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих обоснований".

Как следствие, остальные решения и указы о запрете на трансляцию сериала были признаны незаконными и отменены.

Суд снял запрет на популярный сериал: все подробности

Фото: сериал "Сваты" (kvartal95.com)

Как сообщалось ранее, внутреннее решение СБУ о запрете въезда в Украину Федору Добронравову является документом с грифом "Совершенно секретно".

Также мы писали о том, что актер киевского "Театра на Липках" Вячеслав Кошелев, известный по роли в сериале "Сваты-6", избил свою жену Елену Савченко и похвастался этим в соцсети. Он опубликовал фото жены с синяком под глазом, но после осуждения в сети – удалил. В свою очередь Елена рассказала детали инцидента и заявила, что жаждет справедливости

Напомним, что около года назад звезды запрещенного в Украине сериала "Сваты" пополнили список базы преступников "Миротворец".

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