Суд зняв заборону на популярний серіал: усі подробиці

Фото: колаж РБК-Україна

Довідку СБУ про заборону визнали необґрунтованою

Серіал "Свати" дозволили показувати в Україні. Відповідне рішення ухвалив Окружний адмінсуд Києва, попутно знявши заборону на в'їзд до нашої країни російського актора Федора Добронравова, який раніше незаконно відвідував окупований РФ Крим. Як повідомили в прес-службі суду в середу, 27 березня, було знято обмеження на ретрансляцію низки фільмів з його участю.

Судді задовольнили адміністративні позови ТОВ "Телерадіокомпанія" студія 1+1" і ТОВ "Кіноквартал", скасувавши попередні постанови і накази Служби безпеки України, Міністерства культури України та Державного агентства України з питань кіно.

Зокрема, суд визнав протиправними дії СБУ щодо звернення до Мінкульта про внесення Добронравова до переліку осіб, які "створюють загрозу національній безпеці".

Серіал "Свати" (прес-служба 1+1)

Суд також визнав протиправним та скасував наказ про анулювання державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрації певних фільмів.

Зазначимо, що Мінкульт вніс Добронравова та низку фільмів із його участю (включаючи серіал "Свати") до "чорного списку" на підставі довідки СБУ.

У прес-службі Окружного адмінсуду Києва зазначили, що ця довідка Служби безпеки була складена "із порушенням нормативних вимог і при відсутності належних обґрунтувань".

Як наслідок, інші рішення і укази про заборону на трансляцію серіалу були визнані незаконними і скасовані.

Фото: серіал "Свати" (kvartal95.com)

Як повідомлялося раніше, внутрішнє рішення СБУ про заборону в'їзду в Україну Федору Добронравову є документом із грифом "Цілком таємно".

Також ми писали про те, що актор київського Театру на Липках" Вячеслав Кошелєв, відомий по ролі в серіалі "Свати-6", побив свою дружину Олену Савченко і похвалився цим у соцмережі. Він опублікував фото дружини із синцем під оком, але після засудження в мережі – видалив. У свою чергу Олена розповіла подробиці інциденту і заявила, що прагне справедливості.

Нагадаємо, що близько року тому зірки забороненого в Україні серіалу "Свати" поповнили список бази злочинців "Миротворець".