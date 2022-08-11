Такого еще не было: украинские музыканты показали мини-сериал о Пришельце в Киеве

По сюжету, пришелец, который изображен на обложке первого EP, бродит по галактическим просторам в поисках нового дома. А когда находит Землю, останавливается в Киеве.

"Думаю, пришельцы, которые общаются на языке музыки, выбрали бы в Киеве место с музыкальной и космической историей. Именно поэтому наш пришелец останавливается в здании, которое спроектировал известный архитектор и художник Флориан Юрьев", - рассказал музыкант и основатель We Don't Eat Humans и автор идеи сериала Евгений Павлюковский.

Нарисовал анимационный проект художник-аниматор Денис Сполитак.

Эпизоды мини-сериала доступны на официальном YouTube-канале WDEH.

Первый и второй эпизоды уже можно смотреть, а премьера третьего состоится 15 августа.

Эпизод 1:

Эпизод 2: