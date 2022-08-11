Такого еще не было: украинские музыканты показали мини-сериал о Пришельце в Киеве
Украинский музыкальный проект We Don't Eat Humans создал анимационный мини-сериал к трекам с дебютного одноименного альбома.
По сюжету, пришелец, который изображен на обложке первого EP, бродит по галактическим просторам в поисках нового дома. А когда находит Землю, останавливается в Киеве.
"Думаю, пришельцы, которые общаются на языке музыки, выбрали бы в Киеве место с музыкальной и космической историей. Именно поэтому наш пришелец останавливается в здании, которое спроектировал известный архитектор и художник Флориан Юрьев", - рассказал музыкант и основатель We Don't Eat Humans и автор идеи сериала Евгений Павлюковский.
Нарисовал анимационный проект художник-аниматор Денис Сполитак.
Эпизоды мини-сериала доступны на официальном YouTube-канале WDEH.
Первый и второй эпизоды уже можно смотреть, а премьера третьего состоится 15 августа.
Эпизод 1:
Эпизод 2:
Смотрите, как маленький мальчик учит родителей правильно петь гимн Украины.
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