Такого ще не було: українські музиканти показали міні-серіал про Прибульця у Києві

За сюжетом, Прибулець, який зображений на обкладинці першого EP, блукає галактичними просторами в пошуках нової домівки. А коли знаходить Землю, зупиняється у Києві.

"Думаю, прибульці, які спілкуються мовою музики, обрали б у Києві місце з музичною та космічною історією. Саме тому наш Прибулець зупиняється у будівлі, яку спроєктував відомий архітектор та художник Флоріан Юр’єв", - Розповів музикант і засновник We Don’t Eat Humans і автор ідеї серіалу Євген Павлюковський.

Намалював анімаційний проєкт художник-аніматор Денис Сполітак.

Епізоди міні-серіалу доступні на офіційному YouTube-каналі WDEH.

Перший і другий епізоди вже можна дивитися, а прем'єра третього відбудеться 15 серпня.

Епізод 1:

Епізод 2: