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Такого ще не було: українські музиканти показали міні-серіал про Прибульця у Києві

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Четвер 11 серпня 2022 16:05
Такого ще не було: українські музиканти показали міні-серіал про Прибульця у Києві We Don’t Eat Humans створили унікальний серіал
Автор: Дмитрий Войналович

Український музичний проєкт We Don’t Eat Humans створив анімаційний міні-серіал до треків із дебютного однойменного альбому.

За сюжетом, Прибулець, який зображений на обкладинці першого EP, блукає галактичними просторами в пошуках нової домівки. А коли знаходить Землю, зупиняється у Києві.

"Думаю, прибульці, які спілкуються мовою музики, обрали б у Києві місце з музичною та космічною історією. Саме тому наш Прибулець зупиняється у будівлі, яку спроєктував відомий архітектор та художник Флоріан Юр’єв", - Розповів музикант і засновник We Don’t Eat Humans і автор ідеї серіалу Євген Павлюковський.

Намалював анімаційний проєкт художник-аніматор Денис Сполітак.

Епізоди міні-серіалу доступні на офіційному YouTube-каналі WDEH.

Перший і другий епізоди вже можна дивитися, а прем'єра третього відбудеться 15 серпня.

Епізод 1:

Епізод 2:

Дивіться, як маленький хлопчик вчить батьків правильно співати гімн України.

Також ми писали, що школяр з Краматорська грою на гітарі зібрав понад 2000 доларів та купив батькові тепловізор.

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