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Такого еще не было: украинские музыканты показали мини-сериал о Пришельце в Киеве

We Don't Eat Humans создали уникальный сериал
Автор: Дмитрий Войналович

Украинский музыкальный проект We Don't Eat Humans создал анимационный мини-сериал к трекам с дебютного одноименного альбома.

По сюжету, пришелец, который изображен на обложке первого EP, бродит по галактическим просторам в поисках нового дома. А когда находит Землю, останавливается в Киеве.

"Думаю, пришельцы, которые общаются на языке музыки, выбрали бы в Киеве место с музыкальной и космической историей. Именно поэтому наш пришелец останавливается в здании, которое спроектировал известный архитектор и художник Флориан Юрьев", - рассказал музыкант и основатель We Don't Eat Humans и автор идеи сериала Евгений Павлюковский.

Нарисовал анимационный проект художник-аниматор Денис Сполитак.

Эпизоды мини-сериала доступны на официальном YouTube-канале WDEH.

Первый и второй эпизоды уже можно смотреть, а премьера третьего состоится 15 августа.

Эпизод 1:

Эпизод 2:

Смотрите, как маленький мальчик учит родителей правильно петь гимн Украины.

Также мы писали, что школьник из Краматорска игрой на гитаре собрал более 2000 долларов и купил отцу тепловизор.

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