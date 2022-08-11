Такого ще не було: українські музиканти показали міні-серіал про Прибульця у Києві

Український музичний проєкт We Don’t Eat Humans створив анімаційний міні-серіал до треків із дебютного однойменного альбому.
За сюжетом, Прибулець, який зображений на обкладинці першого EP, блукає галактичними просторами в пошуках нової домівки. А коли знаходить Землю, зупиняється у Києві.
"Думаю, прибульці, які спілкуються мовою музики, обрали б у Києві місце з музичною та космічною історією. Саме тому наш Прибулець зупиняється у будівлі, яку спроєктував відомий архітектор та художник Флоріан Юр’єв", - Розповів музикант і засновник We Don’t Eat Humans і автор ідеї серіалу Євген Павлюковський.
Намалював анімаційний проєкт художник-аніматор Денис Сполітак.
Епізоди міні-серіалу доступні на офіційному YouTube-каналі WDEH.
Перший і другий епізоди вже можна дивитися, а прем'єра третього відбудеться 15 серпня.
Епізод 1:
Епізод 2:
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