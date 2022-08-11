RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Такого ще не було: українські музиканти показали міні-серіал про Прибульця у Києві

We Don’t Eat Humans створили унікальний серіал
Автор: Дмитрий Войналович

Український музичний проєкт We Don’t Eat Humans створив анімаційний міні-серіал до треків із дебютного однойменного альбому.

За сюжетом, Прибулець, який зображений на обкладинці першого EP, блукає галактичними просторами в пошуках нової домівки. А коли знаходить Землю, зупиняється у Києві.

"Думаю, прибульці, які спілкуються мовою музики, обрали б у Києві місце з музичною та космічною історією. Саме тому наш Прибулець зупиняється у будівлі, яку спроєктував відомий архітектор та художник Флоріан Юр’єв", - Розповів музикант і засновник We Don’t Eat Humans і автор ідеї серіалу Євген Павлюковський.

Намалював анімаційний проєкт художник-аніматор Денис Сполітак.

Епізоди міні-серіалу доступні на офіційному YouTube-каналі WDEH.

Перший і другий епізоди вже можна дивитися, а прем'єра третього відбудеться 15 серпня.

Епізод 1:

Епізод 2:

Дивіться, як маленький хлопчик вчить батьків правильно співати гімн України.

Також ми писали, що школяр з Краматорська грою на гітарі зібрав понад 2000 доларів та купив батькові тепловізор.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВидеоклипНовини шоу-бізнесу