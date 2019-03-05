Я знаю смерть: появился первый трейлер к сериалу "Игра престолов"

В финальных кадрах появилось неизвестное животное

"Игра престолов" выйдет на экраны почти через полтора месяца, но в сети уже появился первый трейлер последнего, восьмого сезона сериала "Игра престолов". Видео было размещено на официальном YouTube-канале.

Телеканал HBO представил зрителям первый официальный трейлер финального сезона сериала "Игра престолов". Первая серия последнего, восьмого сезона, выйдет на экраны 14 апреля 2019 года.

Трейлер начинается со слов Арьи Старк о том, что она знает, что такое смерть.

"Я знаю смерть. У нее много лиц", - говорит героиня.

Также в видеоролике присутствуют Дейнерис Таргариен и Джон Сноу, которые собирают огромную армию, чтобы сразиться с белыми ходоками. Армию сопровождают два дракона. Третьего дракона Дейнерис захватили в плен в конце седьмого сезона ходоки.

Из новинок – в кадрах появляется Бран Старк, который не присутствовал в тизере шоу.

Серсея Ланистер на кадрах пьет вино, а изображение железного трона размыто – интрига о том, кто в нем сидит, сохраняется. На последних кадрах видео появляется нога железного животного.

Восьмой и последний сезон сериала "Игра престолов" стартует 14 апреля. Этот сезон будет состоять всего из шести серий. Однако стало известно, что первые две серии будут длительностью по 60 минут, а еще четыре – по 80 минут.

Видео: YouTube/GameofThrones

Напомним, ранее мы сообщали о том, что опубликованы новые кадры финального сезона "Игры престолов".

А также рассказывали о том, что HBO показал первые кадры из 8 сезона "Игры престолов".