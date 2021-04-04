Звезда сериала "Без тебя" рассказал о счастливом детстве в Крыму и воспитании детей

Популярный актер Александр Константинов сыграл следователя в новом сериале "Без тебя", премьера которого состоится 5 апреля в 21:00 на канале "Украина". Сюжетная линия здесь "очень интересная и непростая". В ней есть загадка, есть непредсказуемое развитие…

О том, чего ждать зрителям от этой истории, счастливом детстве в Крыму и воспитании детей он рассказал в интервью Styler.

Об отношениях с людьми

Схожусь с людьми достаточно легко. При первой встрече стараюсь ни на что не обращать внимание и относиться ко всем одинаково хорошо. Ценю в людях такие качества, как доброта и искренность. Все хотят к себе хорошего отношения и внимания.

Александр Константинов (фото: пресс-служба канала "Украина")

Да, на съемках разные ситуации случаются и не со всеми удается найти общий язык...

Но это происходит не в силу того, что я что-то плохое сделал. Всегда стараюсь быть максимально спокоен и нейтральным к тому, что происходит. Любую ситуацию можно решить, если это не смерть или смертельная болезнь. Все остальное поправимо.

Я стараюсь не заморачиваться по поводу отношения к себе. Если меня кто-то не уважает, это же не мои проблемы. Я не меняюсь, остаюсь таким же, какой есть. Конфликты могут возникнуть только по работе, а в основном я очень коммуникабельный человек и к каждому отношусь с уважением. Если даже человек меня не знает, все равно стараюсь найти в нем светлые черты, поверить в то, что он хороший и мне с ним максимально комфортно.

О новых знакомствах на съемочной площадке

С Александром Моховым впервые работал вместе и как с режиссером, и как с актером во время съемок сериала "Без тебя". Это приятное знакомство наконец произошло на площадке кинокомпании "Киевтелефильм", он играл моего отца.

Мы должны были поработать еще в 2008 году, когда он пригласил меня в один театральный проект. Но Олег Павлович Табаков тогда сказал, что у них и своих актеров хватает, и мне отказали, даже не смотря репетиции. Не скажу, что особо тогда расстроился, но очень хотелось поработать с Моховым.

Александр Константинов (фото: пресс-служба канала "Украина")

О детстве в Крыму

Я родился в военном гарнизоне. Вокруг самолеты да оружие. Для пацана, школьника, конечно, это был рай. Там была уже расформированная эскадрилья, списанные старые бомбардировщики. Мы пробирались на запретную зону, разбирали эти самолеты. Чтобы туда добраться, сначала нужно было пройти 3 километра полями.

Но родители не переживали, потому что мы это делали лет с 5. Гарнизон был закрытий и волноваться было не о чем. Или ходили на стройки, там было много котлованов, учились делать петарды. Их в те времена еще не продавали. К счастью, никто не пострадал.

Помню эти выжженные крымским солнцем поля, степную траву. Это все, конечно, пропитывало будни детства, кожу, сознание. Было очень круто. Такому детству можно позавидовать.

Но сам никогда не мечтал летать. У нас было много экскурсий, летали и на вертолетах, и на самолетах. Не было в этом романтики. Ты слышишь двигатели реактивных самолетов каждый день, видишь, как их обогревают. Этот шум в ушах стоял постоянно. Самолет и самолет – это воспринималось как данность.

О жизни и занятиях на карантине

В основном занимался детишками. Читали, рисовали, играли, смотрели фильмы, каждый день занимались йогой или спортом. Учились готовить. Жена (супруга Александра Карина является его агентом – ред.) завела кулинарный блог, так что вся тяжесть отцовских будней легла на мои плечи. Все, что можно было – то и делали.

Александр Константинов (фото: пресс-служба канала "Украина")

О детях-школьниках

Старшие двойняшки (у Александра трое детей – ред.) в прошлом году пошли в первый класс. Им нравится учиться. Они учатся по системе, которая развивает логическое мышление. От сложного к простому. Это не классическая школа, которая была в советские времена.

Там очень интересно. Есть задачи-ловушки, которые не решаются. Они учат детей не верить слепо всему, что написано, а думать, проверять, включать логику. Таких школ немного, но одна из них оказалась не так далеко от нашего дома. В математическую отдавать не хотели, потому что в раннем возрасте углубляться в эту науку – это решать ребенка детства.

О съемках в Киеве и разлуках с семьей

Не буду скрывать – тоска появляется. Но ты оправдываешь себя тем, что зарабатываешь деньги. Хотя я уделяю детям очень много времени. Не хожу на тусовки или какие-то встречи с друзьями. Живу только семьей, работой, йогой. Спортом могу заниматься и дома, мне для этого не нужен спортзал.

Могу позаниматься с детьми, показываю, учу медитациям, но не нагружаю. Потому что им и так есть чем заниматься. Если им будет интересно, будем углублять. Но заставлять – нет. У нас в семье это не принято, мы не давим друг на друга. Они не под жесткой рукой отца или матери. Прислушиваемся к их интересам, мнениям, желаниям. Если что-то идет не так, подсказываем и объясняем. А так они свободны.

Александр Константинов (фото: пресс-служба канала "Украина")