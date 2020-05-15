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73-летний богач вколол себе вакцину от коронавируса: теперь есть иммунитет?

STYLERКоронавирус    15.05.2020 - 13:35
73-летний богач вколол себе вакцину от коронавируса: теперь есть иммунитет?
Немецкий ученый изобрел вакцину от коронавируса (Фото: РБК-Украина)

Немецкий ученый изобрел вакцину от COVID-19 и успешно проверил ее на себе

Во всем мире продолжаются поиски вакцины против COVID-19. Ученые проводят исследования, тестируют лекарства и пытаются остановить пандемию коронавируса.

В Германии один из ученых пошел намного дальше. Предприниматель-миллиардер Винфрид Штекер не стал ждать проверки и лицензирования, а ввел себе вакцину, которую изобрел сам. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine.

Как утверждает ученый, испытание вакцины прошло успешно и контрольные исследования показали, что его организм начал вырабатывать специфические антитела, которые нейтрализуют коронавирус.

Штекер рассказал, что был уверен, что это безопасно и его вакцина на самом деле будет эффективна.

"Теперь я невосприимчив к SARS-CoV-2! Это было не опасно. Не было никакой угрозы инфицирования ни для меня, ни для моей семьи, ни для моих коллег. Для меня было очевидно, что иммунизация этим белком оказывает защитное действие против инфекции. Чтобы сэкономить время, я не стал просить официального разрешения, а создал рекомбинантный антиген и сделал себе несколько внутримышечных инъекций препарата", - отметил ученый.

По словам Штекера, он использовал один компонент вируса, который сам по себе безвреден. Исследователь сделал себе 4 инъекции в бедро. 26 марта он вколол себе 13 микрограммов S1, 27 апреля – еще 13 микрограммов, 28 апреля – 26 микрограммов, 29 апреля – 39 микрограммов.

Во время эксперимента Штекер следил за состоянием своего здоровья и утверждает, что чувствовал себя прекрасно.

По его расчетам, одному человеку необходимо дозу в 100 микрограммов S1 и один 2-литровый реактор способен производить до 35 граммов антигена в сутки, а этого хватит для вакцинации 350 тысяч человек.

Ученый предложил сначала провести вариант тестирования вакцины на добровольцах, а потом на представителях группы риска. Он уверен, что ни опасных, ни побочных эффектов у его вакцины не будет.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский школьник разработал специальное приложение для людей в карантине.

Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины COVID-19Коронавирус
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