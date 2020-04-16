"Экофарм" продолжает попытки внедрить препарат "Протефлазид" для лечения коронавируса

Компания "НПК Экофарм" продолжает попытки внедрить препарат "Протефлазид" в медицинские учреждения для лечения коронавируса, несмотря на то, что МОЗ не включил препарат в число рекомендованных и еще в 2013 году отнес его к категории лекарств с недоказанной эффективностью. Об этом пишут "Буквы".

Как отмечает издание, ранее при помощи директора Национальной медицинской академии Украины Виталия Цимбалюка препарат рекомендовали премьер-министру Денису Шмыгалю для профилактики и лечения COVID-19.

Кроме того, журналисты Bihus.info посвятили целое расследование "Протефлазиду" и пришли к выводу, что это обычная спиртовая настойка, а уж никак не лекарство от коронавируса.

"Единственная доказанная эффективность “Протефлазида” - это несомненные антисептические свойства препарата. 96% спирта, как-никак! Вот только стоит такой антисептик неоправданно дорого - от 300 до 600 гривен за флакон емкостью 30-50 мл. Чистый спирт обойдется дешевле", - говорится в расследовании.

Отмечается также, что история "Протефлазид" началась за 20 лет до вспышки эпидемии коронавируса в Китае. Все эти годы 96%-ная спиртовая настойка щучки и вейника исправно продается в украинских аптеках и обещает исцеление от широкого спектра хворей: от ОРВИ и герпеса до гепатитов и даже ВИЧ. При этом препарат за два десятилетия так и не стал объектом изучения лабораторий, не включен ни в один международный протокол лечения.

"Когда в Новых Санжарах проходила обсервацию первая эвакуированная из Китая группа, замдиректора "Экофарм" Александр Гриневич торжественно вручил главному врачу Новосанжарской больницы коробку с "Протефлазидом". Дальше, если верить Гриневичу, удалось облагодетельствовать больницу в Черновцах. Тем не менее, массового эффекта добиться не удалось. Никто из авторитетных главврачей и больших областных больниц принимать "Протефлазид" и бесплатно рекламировать препарат не спешил", - отмечается в материале.

Напомним, 10 апреля мэр Львова пригрозил "Экофарм" судебными исками за распространение фейков о том, что компания поставляет гуманитарную помощь городу по просьбе городской власти и заявил, что полученную от компании партию "Протефлазида" отошлют назад производителю.

"Ни о какой связи с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19, как об этом говорится в заказных материалах, речи не шло", - заявил Садовый.

Ранее биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский заявил, что "Протефлазид" - типичный доморощенный фуфломицин, и что на сегодня не существует ни одного независимого исследования этого препарата - все они оплачены производителем и не могут считаться объективными даже теоретически.