Эксперты назвали "Протефлазид" спиртовой настойкой на двух травах, а не лекарством от коронавируса

Препарат называют не более, чем спиртовой настройкой на двух травках (УНИАН)

"Протефлазид" не включен в международные протоколы и не имеет доказанной эффективности

Производитель "Протефлазида" называет препарат потенциальным лекарством от Covid-19, тогда как медики и эксперты называют препарат не более, чем спиртовой настройкой на двух травках. Об этом пишет издание "Апостроф".

"Производит это "чудо-лекарство от всего" компания НПК "Экофарм". И стоит оно в украинских аптеках от 300 до 600 гривен в зависимости от объема. Как спирт и два очень распространенных растения - щучка и вейник - могут спасти жизнь больному, подхватившему коронавирусную инфекцию? Никак. Разве что в качестве профилактики этот спиртовой раствор можно использовать для тщательной дезинфекции рук - там спирта 96%", - говорится в публикации.

Стоит также отметить, что препарат не включен в международные протоколы, не имеет доказанной эффективности, не изучен в реальных научных исследованиях, никаких клинических испытаний по этому поводу также не было. Тем не менее, заместитель директора "НПК Экофарм" Александр Гриневич публично заявляет, что "противовирусный препарат может блокировать важный фермент коронавируса, что тормозит развитие болезни в целом".

Такой вывод был сделан после компьютерного моделирования, в результате которого появился отчет, где было сказано, что "выводы, полученные с использованием компьютерного моделирования и исследования на культурах клеток, указывают на возможную эффективность препарата "Протефлазид" для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019".

"Но не стоит забывать, что еще в 2013 фитопрепарат "Протефлазид" украинские специалисты прямо назвали "псевдолекарствами", тем не менее производителю удалось добиться поддержки президента Академии медицинских наук Виталия Цимбалюка, который даже написал письмо на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля с просьбой внедрить для профилактики и лечения от COVID-19 медиков и пациентов спиртовую настойку "Протефлазид", - говорится в публикации.

Напомним, производителей и лоббистов препарата раскритиковала также бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун. По ее словам, то, что в такие сложные для страны и всего мира времена такие "ноу-хау" впаривают руководители научных учреждений, которые существуют на немалые средства налогоплательщиков, и десятилетиями наживаются на имитации научной деятельности, аморально и требует соответствующей реакции органов власти.