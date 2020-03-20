В компании, где работала третья жертва коронавируса в Украине, сделали заявление

Коронавирус в Украине стал причиной смертей уже троих жителей. Первой скончалась 71-летняя женщина в Радомышле Житомирской области, второй жертвой стала 33-летняя женщина из Черновцов, у которой были сопутствующие заболевания и коронавирус был подтвержден уже после смерти. Третья жертва – 56-летняя женщина из Ивано-Франковска, у которой коронавирус подтвердили лабораторно также уже после гибели.

По предварительным данным, женщина заразилась от своего супруга, который вернулся недавно с заработков из Чехии. Как стало известно из заявления ТОВ "Империво фудз" в Ивано-Франковске, женщина была работником этого предприятия.

"Эта женщина 1963 года рождения работала оператором машины пастеризации и последний раз была на работе 12 марта. Стоит отметить, что признаков и симптомов заболевания на тот момент у нее не было. Она не контактировала с пищевой продукцией и имела ограниченные контакты с другими работниками - именно с 12 марта предприятие по решению руководства начало приостанавливать деятельность в связи с распространением коронавируса в Украине, производственные линии постепенно останавливались, а работники отправлялись домой. Кроме того, на предприятии уже некоторое время проводились усиленные меры по дезинфекции с профилактической целью", - говорится в заявлении компании.

В компании отмечают, что уже 13 марта у женщины появились признаки заболевания, она обратилась к семейному врачу, который поставил диагноз респираторного заболевания. Она осталась дома лечиться, но уже 16 марта у нее началась отдышка. Ее доставили в больницу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По версии врачей, у нее началась пневмония. Состояние ухудшалось, и спасти женщину врачам не удалось. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

"Все ее контакты тщательно проверяются, а несколько ее коллег, которые могли с ней контактировать, находятся на самоизоляции под контролем врачей. Согласно сообщению Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA) пока не имеет никаких свидетельств о том, что пищевые продукты могут быть источником или путем передачи вируса. Должны отметить, что эта женщина, как и все работники нашего предприятия, не имела физических контактов с продукцией - все процессы на предприятии полностью автоматизированы именно с целью исключения таких контактов. Кроме того, вся продукция проходит термическую обработку по строгими стандартами безопасности и качества", - заверили в компании.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что количество зараженных в Украине за последние сутки увеличилось.