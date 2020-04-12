ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минздраве сделали важное заявление о коронавирусе: стоит задуматься

STYLERКоронавирус    12.04.2020 - 14:45
В Минздраве сделали важное заявление о коронавирусе: стоит задуматься
Коронавирус в Украине - в Минздраве сделали заявление

Все умершие от коронавируса имели сопутствующие заболевания

Коронавирус в Украине несет большую угрозу, особенно для людей 50 лет и старше. Кроме того, от COVID-19 чаще страдают женщины (54%). Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко утверждает, что сейчас в Украине госпитализированы 1100 человек с коронавирусной болезнью. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 54 человека (10% из общего числа аппаратов по стране).

По возрастным группам, коронавирусом чаще болеют люди в возрасте 50−59 лет. И, несмотря на неутешительные прогнозы, показатель выздоровления в Украине уже второй день превышает количество умерших от COVID-19.

На данный момент коронавирусная инфекция зарегистрирована во всех областях Украины. Самое большое количество больных за сутки выявлено в Тернопольской, Черновицкой, Винницкой и Киевской областях.

К слову, 82% всех умерших от коронавируса имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому можно утверждать, что коронавирус может не коснуться тех, кто следит за своим здоровьем и поддерживает иммунитет в норме.

Напомним, что Комаровский рассказал, могут ли коты заразить хозяев коронавирусом.

Мы писали, когда будет готова вакцина от коронавируса, названа точная дата.

А также о том, что эксперт поделился неутешительным прогнозом о коронавирусе и пояснил, почему карантин не поможет.

Нарушителей карантина в Киеве начали искать с помощью дронов Будьте осторожнее: ученые сделали новое открытие о коронавирусе
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь