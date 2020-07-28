Названа дата начала второй волны коронавируса в Украине: врачи во всеоружии

Дата начала второй волны коронавируса в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Эксперты считают, что вторая волна коронавирусной инфекции еще не началась

Начало второй волны коронавируса в Украине придется на эту осень, считают эксперты. То что происходит с эпидемией сейчас специалисты называют продолжением первой волны. К чему готовиться, когда начнется вторая волна коронавируса и что необходимо, чтобы ее избежать — рассказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

По мнению эксперта, пик распространения инфекции еще не пришел.

"Да, мы ожидаем ее (волну - ред.) уже осенью. Более того, когда нас чуть ли не ежедневно кормили информацией о том, что пришел очередной пик, мы этого не видели. У нас продолжается первая волна, и она опять нарастает. Мы за время карантина в Украине должны были готовиться к самому худшему варианту, но мы этого не сделали. Поэтому нас ожидает, к сожалению, неприятная картина", — сказал он в эфире "Украина 24".

Точной даты начала второй волны коронавируса нет, однако эксперт уверен, что существенный прирост числа заразившихся начнется с начала-середины ноября вместе с сезонными респираторными заболеваниями.

"Вторая волна начнет развиваться с начала-середины ноября, когда придет к нам параллельно и сезонный грипп, и аденовирусная инфекция, и риновирусная инфекция — те болезни, которые каждый год сезонно молниеносно вспыхивают в Украине. Ежегодно даже при самом благополучном прогнозе по поводу ОРЗ, ими болеют от 5 до 8 миллионов граждан. В этом году ожидается еще больше, потому что у нас ситуация осложнена коронавирусом", — сказал он.

Главное в обеспечении низких показателей заражаемости – систематическое информирование населения о том, как себя обезопасить от инфекции. Эксперт настаивает на смене информационной стратегии — "не запугивать, а разъяснять". Также он назвал четыре простых правила, которые станут залогом победы над эпидемией:

Здраво оценивать риски. Нужно перестать быть толерантными, когда в нашем обществе принято, что кто-то может прийти с простудными заболеваниями в закрытое помещение. Чаще проветривать помещение. Мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками. Соблюдать социальную дистанцию на расстоянии 2 метров.

Напомним, что ранее ВОЗ опровергла сезонность коронавируса.

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