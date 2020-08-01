Было сложно даже встать: врач рассказала, как пережила две волны коронавируса

Коронавирус поражает множество людей ежедневно. Особенно не повезло врачам, которые стали одними из тех, кто практически сразу попал в группу риска. И это не смотря на соответствующую одежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

Как проходит болезнь, какие методы лечения сейчас используются и о последствиях болезни рассказала врач-анастезиолог из Ивано-Франковска изданию OBOZREVATEL.

Светлана рассказала, что впервые больная у которой выявили положительный результат, была обнаружена как раз в ее дежурство. По окончанию рабочей недели женщина ощутила слабость, а температура тела подняласть до 37,5 градусов. Сразу стало понятно, что это за болезнь, тем не менее, женщина почему-то решила, что в силу возраста ничего страшного не случится.

Следующий день принес Светлане новые симптомы в виде отсутствия вкуса, а также обоняния, температура сохранилась прежней. Из-за сильной слабости просто подняться было очень сложно. На третий день ей все же стало лучше, так как она сразу начала принимать лекарства и пить много жидкости. Но затем температура снова поднялась и женщина решила пройти обследование в клинике.

Позже было выявленно одностороннее воспаление легких и ее госпитализировали, а также прокапали антибиотиками. Некоторые улучшения последовали уже после первых дней лечения в больнице, у женщины появились новые силы и прекратился сильный кашель.

Через неделю у Светланы резко возросла температура почти до 39 градусов, появился кашель, одышка и очень сильная слабость. Сбить температуру не получалось, потому было принято решение о госпитализации.

"Мне снова сделали рентген и обнаружили уже двустороннюю пневмонию. Через два дня сделали повторный снимок, который показал, что очагов воспаления стало больше. Был день, когда я даже самостоятельно не могла сходить в туалет и мне помогали другие люди. Из-за сильной слабости не могла ничего есть и пить. Когда мне делали укол, я не могла даже развернуться", - говорит Светлана.