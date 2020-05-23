Не смейте этого делать! Эксперты озвучили важное заявление о COVID-19

Врач рассказала, что нужно знать о коронавирусе
Коронавирус 2020 передается преимущественно через капли, выделяющиеся из дыхательных путей инфицированного человека при кашле, чихании или дыхании. Одним из признаков болезни является повышенная температура тела и для ее снижения пациенты часто пользуются лекарствами, которыми пользоваться настоятельно не рекомендуется.
Аспирин или анальгин - крайне неудачный выбор. Заведующая психоневрологическим отделением, врач-невролог Ирина Вереютина рассказала в чем заключается основная проблема.
По словам Вереютиной, для снижения температуры при заражении коронавирусом правильнее всего применять парацетамол, а не что-либо другое. "Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы - ни аспирин, ни анальгин", - отметила врач.
При этом важно помнить, что внутривенное введение парацетамола способствует сильному снижению давления. А вот в таблетках данный медикамент здоровые люди могут принимать для снижения температуры без опасений. Главное - не превышать дозу.
Напомним, что МОЗ установил рекорд по суточному количеству тестов на COVID-19. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки лабораторные центры осуществили 10 248 исследований на коронавирус.
Кроме того, Минздрав планирует на начало июня выйти на ежедневную количество ПЦР-тестов на коронавирус от 15 до 20 тысяч. Министерство наращивает мощности лабораторных центров.
Автор: Дарья Яновская