В Украине изобрели лекарство от коронавируса: что известно

Коронавирус могут начать лечить лекарством, изобретенным украинскими учеными. Сейчас благодаря виртуальной дипломатии Украина и Германия договорились о совместных действиях на пути борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, поэтому украинское лекарство тестируется в немецких лабораториях.

Как рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода", украинские ученые разработали несколько препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

"У нас действительно очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса", - отметил Мельник.

Также дипломат выразил надежду, что Украина и Германия смогут сотрудничать ради разработки вакцины.

"Мы очень активно работаем над этим, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии", - подчеркнул он.

Напомним, что в Турции препарат для лечения COVID-19 готов к тестированию на людях. Препарат TR-C 19 был разработан компанией VSY Biotechnology в сотрудничестве с Университетом медицинских наук Стамбула. Ректор университета Джевдет Эрдол заявил, что проект подошел к стадии клинических испытаний.