Як носити денім влітку: Тарабарова вразила ефектним поєднанням (фото)

Тарабарова показала, як ефектно поєднувати денім влітку

Для концерту Бруно Марса в Берліні Світлана обрала стильний та зручний аутфіт, у якому поєднала денім різних відтінків та текстур.

Зверху вона накинула подовжену джинсову жилетку насиченого синього кольору, яка стала ключовим елементом наряду. Жилетка має вільний крій та оздоблена світлою стрічкою з деніму.

Під неї вона одягла білий топ з вишневим принтом. Цей елемент додав образу ніжності та елегантності.

Тарабарова показала, як носити денім (скриншот)

Для низу співачка обрала джинсові бермуди світлого відтінку з легким ефектом потертості. Подовжені шорти стали одним з найголовніших трендів літа 2026.

Доповнила свій аутфіт Світлана темно-синім капелюхом, що не лише захистив її від сонця, а й додав образу нотку бунтарства та загадковості.

Для походу на концерт Тарабарова обрала максимально комфортне взуття - класичні чорно-білі кеди. Грайливості та завершеності додали білі шкарпетки в дрібний горошок.

Модний образ Тарабарової (фото: instagram.com/tarabarova)

Як повторити образ

Модний лук Світлани є чудовим прикладом, як можна стильно та комфортно одягатися влітку завдяки базовим речам. Щоб повторити такий образ, вам потрібні: