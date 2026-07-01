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Мода та краса

Як носити денім влітку: Тарабарова вразила ефектним поєднанням (фото)

07:15 01.07.2026 Ср
2 хв
Співачка показала модний лук, у якому відвідала концерт Бруно Марса в Берліні
aimg Сюзанна Аль Маріді
Тарабарова вразила ефектним луком з деніму (колаж: РБК-Україна)

Світлана Тарабарова навіть під час відпочинку не забуває про тренди. Для концерту улюбленого виконавця артистка підібрала стильний лук, який ідеально підходить для літніх прогулянок містом.

Як поєднувати денім влітку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Тарабарової.

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Тарабарова показала, як ефектно поєднувати денім влітку

Для концерту Бруно Марса в Берліні Світлана обрала стильний та зручний аутфіт, у якому поєднала денім різних відтінків та текстур.

Зверху вона накинула подовжену джинсову жилетку насиченого синього кольору, яка стала ключовим елементом наряду. Жилетка має вільний крій та оздоблена світлою стрічкою з деніму.

Під неї вона одягла білий топ з вишневим принтом. Цей елемент додав образу ніжності та елегантності.

Тарабарова показала, як носити денім (скриншот)

Для низу співачка обрала джинсові бермуди світлого відтінку з легким ефектом потертості. Подовжені шорти стали одним з найголовніших трендів літа 2026.

Доповнила свій аутфіт Світлана темно-синім капелюхом, що не лише захистив її від сонця, а й додав образу нотку бунтарства та загадковості.

Для походу на концерт Тарабарова обрала максимально комфортне взуття - класичні чорно-білі кеди. Грайливості та завершеності додали білі шкарпетки в дрібний горошок.

Модний образ Тарабарової (фото: instagram.com/tarabarova)

Як повторити образ

Модний лук Світлани є чудовим прикладом, як можна стильно та комфортно одягатися влітку завдяки базовим речам. Щоб повторити такий образ, вам потрібні:

  • джинсова жилетка
  • шорти-бермуди
  • топ на будь-який смак
  • капелюх
  • комфортне взуття.
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