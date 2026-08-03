Леся Нікітюк показала сукню, яка знову повернулася в моду з 90-х

Який образ вибрала Леся Нікітюк

Для літнього виходу зірка обрала атласну сукню насиченого бірюзового кольору. Такий відтінок особливо ефектно виглядає в сонячну пору року, адже підкреслює засмагу та додає образу яскравості.

Головною деталлю вбрання стали мереживні вставки рожевого кольору в зоні декольте та на стегнах. Поєднання гладкого атласу і ніжного мережива створює контраст фактур і робить образ більш витонченим та романтичним.

Сукні-комбінації вже кілька сезонів залишаються серед фаворитів дизайнерів і стилістів. Вони поєднують елегантність та легкість, тому добре підходять як для повсякденних літніх прогулянок, так і для вечірніх подій.

Як телеведуча доповнила "лук"

Леся Нікітюк зробила ставку на мінімалізм у деталях. Вона доповнила сукню тонким золотим ланцюжком із підвіскою, браслетом та акцентною каблучкою.

Завершила образ невелика сумка зі зміїним принтом.

Волосся телеведуча залишила з м’якими хвилями, а для макіяжу обрала природні нюдові відтінки. Такий вибір допоміг зберегти баланс у образі, адже яскрава сукня сама стала головним акцентом.

Леся Нікітюк (скриншот)

Як носити сукню-комбінацію влітку

Подібні моделі можна легко адаптувати під різні випадки. Для вечірнього виходу сукню можна поєднати з босоніжками на підборах, невеликим клатчем і лаконічними прикрасами.

Для більш розслабленого образу підійдуть мінімалістичні сандалі, сумка через плече або легкий жакет. Атласні сукні також добре комбінуються з взуттям у нейтральних кольорах - бежевим, білим або чорним.

Бренд сукні Леся Нікітюк не назвала, однак подібні моделі можна знайти у колекціях як люксових марок, так і доступніших брендів. Головне у такому образі - правильно підібраний крій і посадка.

Телеведуча вкотре продемонструвала, що стежить за актуальними тенденціями та вміє створювати ефектні образи без надмірності.

Атлас у поєднанні з мереживом залишається одним із найвдаліших варіантів для літнього сезону, коли хочеться додати гардеробу легкості та жіночності.