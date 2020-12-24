Археологи нашли сокровища дочери князя Владимира Великого: фото клада

Археологи обнаружили клад из 6,5 тысяч серебряных монет в льняных мешочках, серебряных слитков, фрагментов свинца, а также золотых и обручальных колец. Одно из них, по мнению исследователей, принадлежало Марии Добронеге - дочери Великого князя киевского Владимира Святославича, младшей сестре Ярослава Мудрого, жене польского князя Казимира I Реставратора, матери короля Польши Болеслава II.

Находка была сделана в польском Слушкуве около Калиша и датируется примерно 1105 годом. Об этом пишет Archeologia.com.pl.

Отмечается, что кольцо имеет надпись на кириллице "[Господ]ипомъзи [ра]бесвое[и] Марии / "Господи, помоги рабе своей Марии".

Археологи обнаружили драгоценные кольца в Польше, на одном из которых надпись кириллицей (фото: A. Kędzierski / archeologia.com.pl)

Изначально ученые объявили, что сокровища относятся к рубежу XI и XII веков, и кольцом могла владеть дочь киевского князя Святополка Изяславича от второго брака Мария.

"Мы знаем, что в то время женой Болеслава Кшивоустого была русинская принцесса по имени Збислава. Согласно литературе, у нее должна была быть сестра Мария, которая была замужем за Петром Влостовичем. Широко распространено мнение, что Мария была дочерью Святополка Изяславича (князя Киева)", - рассказал профессор Адриан Юсупович из Института истории Польской академии наук в Варшаве, передает naukawpolsce.pap.pl.

Однако после дополнительного анализа выяснилось, что драгоценности из сокровищницы из Слушкува датируются приблизительно 1105 годом, таким образом это кольцо можно отнести к княжне Марии Добронеге (1010/1016 - 1087), дочери великого князя Киевского Владимира Великого и супруге Казимира Реставратора.

Портрет Марии Добронеги, дочери Великого князя Киевского Владимира Крестителя (фото: wikipedia.org / Mihail Dvoeglazov)

"Герцогиня была бабушкой князя Збигнева и могла подарить ему кольца и обручальные кольца, принадлежащие ей и ее мужу. При таких данных версия с Марией - женой Петра Влостовича кажется маловероятной", - говорится в публикации.

По словам доктора Адама Кендзерского из Института археологии и этнологии Польской академии наук, который руководил исследованием и раскопками на кукурузном поле в Слушкуве, обнаруженный в ноябре сенсационный клад с динарами, кольцами и слитками стал одним из самых интригующих сокровищ в Польше.

В польском Слушкуве археологи обнаружили сенсационные сокровища (фото: A. Kędzierski / archeologia.com.pl)

"Кольца, вероятно, были сделаны из драгоценных камней, отполированных полукруглым способом. Они дополнительно украшены золотыми гранулами. Большее кольцо коническое и многоугольное, а меньшее - в форме стержня с перфорированными углублениями", - рассказал археолог Дариуш Вычолковский.

Драгоценности могли принадлежать киевской княжне и польской княгине Марии Добронеге, дочери Владимира Великого (фото: odkrywca.pl)

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