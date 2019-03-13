Это будет женщина: в NASA сделали неожиданное заявление

Коллаж РБК-Украина

Глава NASA рассказал о предстоящем полете на Луну

В NASA сделали неожиданное заявление о том, кто будет первым человеком, который ступит на планету Марс. Об этом заявила глава NASA Джим Бриденстайн во время научно-технического радио-шоу Science Friday.

Бриденстайн высказал мнение, что женщины сыграют главную роль в будущем освоении космоса.

Так, по его словам, следующим человеком на Луне, скорее всего, будет женщина. Он рассказал, что в следующую миссию агентства на Луне обязательно будут включены женщины и отметил, что на 29 марта запланирован первый в истории выход женской команды в открытый космос с борта МКС.

Также Браденстайн рассказал, что NASA стремится к тому, чтобы в рядах космонавтов были разнообразные талантливые люди и намекнул, что первым человеком, который ступит на Марс может стать женщина. Он не назвал никого конкретно, но сказал, что женщины находятся в авангарде предстоящих планов агентства по поводу освоения Красной планеты.

Первые шесть женщин присоединились к корпусу астронавтов NASA только в 1978 году. Сегодня около 34% активных астронавтов агентства — женщины.

Напомним, ранее мы писали о том, что NASA до 2028 года планирует осуществить высадку астронавтов на Луну.

А также рассказывали о том, что в NASA назвали точную дату конца света.