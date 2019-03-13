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В NASA назвали точную дату конца света: никто не выживет

STYLERНовости науки    13.03.2019 - 14:17
В NASA назвали точную дату конца света: никто не выживет
Коллаж РБК-Украина

Астрономы NASA рассчитали точный срок Апокалипсиса

В NASA назвали дату конца света. Правда, произойдет это нескоро. По словам специалистов, Апокалипсиса, который уничтожит все живое на нашей планете, стоит ждать по меньшей мере еще 4 млрд лет.

К такому выводу астрономы пришли после того, как получили снимки столкновения двух галактик в созвездии Геркулеса, находящихся на расстоянии 230 млн световых лет от Земли, сделанных телескопом Hubble.

В NASA назвали точную дату конца света: никто не выживет

Снимок столкновения галактик (nasa.gov)

Эти звездные скопления, отмечается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, были открыты еще в XVIII веке Уильямом Гершелем. Тогда он решил, что это просто галактика странной формы. Впоследствии ученые пришли к выводу, что речь идет о двух сливающихся воедино звездных системах.

Специалисты NASA объясняют, что сила гравитационного притяжения много лет назад начала соединять галактики друг с другом, меняя траекторию их звезд и погружая системы в хаотическое состояние.

"Звезды из обеих исходных галактик теперь следуют по новым траекториям, вызванным новыми гравитационными эффектами. Тем не менее, реальные столкновения между самими звездами очень редки, так как звезды очень малы относительно расстояний между ними. В конце концов, галактики полностью сольются, образуя единую стабильную галактику", - говорится в сообщении.

В то же время в агентстве предупредили, что с течением времени та же печальная участь ждет и Млечный путь - наша галактика через четыре миллиарда лет сольется со своей соседкой из созвездия Андромеды.

Ранее дату Апокалипсиса нашли в работах знаменитого физика Исаака Ньютона.

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