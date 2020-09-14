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Киевлянам предлагают "записаться в новые Илоны Маски": как это сделать

Київ, Понедельник 14 сентября 2020 16:28
Киевлянам предлагают "записаться в новые Илоны Маски": как это сделать
В Киеве открывается "Музей науки" (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

В "Музее науки" можно будет запустить молнию, разгадать оптическую иллюзию и привести в действие интерактивный потолок

24 сентября на ВДНГ в Киеве откроется первый "Музей науки". Цель интерактивного пространства, говорят организаторы проекта, стать местом, где тысячи украинцев сделают первый шаг в знакомстве с наукой и узнают, как научные открытия, формулы, фундаментальные исследования и новые технологии связаны с нашей повседневной жизнью.

Как стало известно Styler, в "Музее науки" можно будет, в частности:

  • швырнуть в стекло шар для боулинга и испытать еще 100 интерактивных экспонатов
  • побывать в ревитализированном павильоне "Наука", который был создан еще в 1965 году
  • собрать мост Леонардо да Винчи и запустить молнию в катушке Теслы
  • увидеть оптическую иллюзию, которую создал для "Музея науки" популярный ученый Дэвид Новик

Кроме того, у юных (и не только) украинцев будет возможность "записаться в новые Илоны Маски". Дело в том, что основным наполнением "Музея науки" организаторы называют не экспонаты, а множество образовательных программ для посетителей разного возраста: от туров для учителей и увлекательных научных шоу до открытых лекций и учебных программ для семей. Образовательная программа музея будет обновляться каждые два месяца.

"После посещения пространства можно будет записаться в научные кружки, секции и студии, а впоследствии и в лаборатории, исследовательские экспедиции и даже проекты CERN, ANL, NASA, с которыми сотрудничает МАНУ. Только в течение лета 2020 года ученики МАНУ завоевали 65 международных наград на конкурсах изобретателей", - говорят организаторы.

Киевлянам предлагают &quot;записаться в новые Илоны Маски&quot;: как это сделатьКиевлянам предлагают &quot;записаться в новые Илоны Маски&quot;: как это сделатьКиевлянам предлагают &quot;записаться в новые Илоны Маски&quot;: как это сделать

24 сентября в Киеве откроется "Музей науки"

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