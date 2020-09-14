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Киянам пропонують "записатися в нові Ілони Маски": як це зробити

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 16:28
Киянам пропонують "записатися в нові Ілони Маски": як це зробити
В Києві відкривається "Музей науки" (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

У "Музеї науки" можна буде запустити блискавку, розгадати оптичну ілюзію та привести в дію інтерактивну стелю

24 вересня на ВДНГ у Києві відкриється перший "Музей науки". Мета інтерактивного простору, кажуть організатори проєкту, стати місцем, де тисячі українців зроблять перший крок у знайомстві з наукою та дізнаються, як наукові відкриття, формули, фундаментальні дослідження та нові технології пов’язані з нашим повсякденним життям.

Як стало відомо Styler, у "Музеї науки" можна буде, зокрема:

  • жбурнути у скло кулю для боулінгу і випробувати ще 100 інтерактивних експонатів
  • побувати у ревіталізованому павільйоні "Наука", який був створений ще у 1965 році
  • зібрати міст Леонардо да Вінчі й запустити блискавку в котушці Тесли
  • побачити оптичну ілюзію, яку створив для "Музею науки" популярний науковець Девід Новік.

Крім того, у юних (і не тільки) українців буде змога "записатися в нові Ілони Маски". Справа у тому, що основним наповненням "Музею науки" організатори називають не експонати, а безліч освітніх програм для відвідувачів різного віку: від турів для вчителів та захопливих наукових шоу до відкритих лекцій та навчальних програм для родин. Освітня програма музею оновлюватиметься кожні два місяці.

"Після відвідування простору можна буде записатися до наукових гуртків, секцій і студій, а згодом і до лабораторій, дослідницьких експедицій та навіть проєктів CERN, ANL, NASA, з якими співпрацює МАНУ. Лише упродовж літа 2020 року учні МАНУ вибороли 65 міжнародних нагород на конкурсах винахідників", - кажуть організатори.

Киянам пропонують &quot;записатися в нові Ілони Маски&quot;: як це зробитиКиянам пропонують &quot;записатися в нові Ілони Маски&quot;: як це зробитиКиянам пропонують &quot;записатися в нові Ілони Маски&quot;: як це зробити

24 вересня у Києві відкриється "Музей науки"

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