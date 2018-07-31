"Марс атакует": к Земле максимально близко приблизилась красная планета

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Это будет самое близкое расстояние между небесными телами за последние 15 лет

Во вторник, 31 июля, Марс максимально близко приблизиться к Земле. Об этом сообщает NASA.

Красная планета "подойдет" к нашей на расстояние в 0,39 астрономических единицы, то есть 57,8 млн км. Это самое близкое расстояние между небесными телами за последние 15 лет. Такая ситуация называется великим противостоянием планет.

Земляне смогут наблюдать это явление на небе. Марс будет казаться суперярким. Планета будет выглядеть как очень яркая красноватая звезда -2,8 звездной величины, уступая по яркости лишь Венере.

Видео: Онлайн-трансляция NASA (youtube.com/NASA)

Кстати, Земля и Марс имеют эллиптические орбиты и слегка наклонены друг к другу, потому сближения планет неодинаковы. Минимальное расстояние от Земли до Марса составляет примерно 55,75 миллионов километров, но такой показатель достигается крайне редко. Последний раз планеты сближались на такое расстояние почти 60 тысяч лет назад. В следующий раз это явление можно будет наблюдать лишь в 2287 году.

Предыдущее сближение Марса и Земли было 28 августа 2003 года. Тогда расстояние между планетами составило 55,8 млн. км.

Следующее сближение небесных тел будет в октябре 2020 года. Но расстояние между Марсом и Землей будет большим, чем сегодня.

Кстати, ученые NASA предупредили о катастрофе.

При возможном столкновении небесное тело может привести к катастрофическим последствиям. По данным ученых, при падении астероид может уничтожить город размером с Нью-Йорк. Специалисты американского космического агентства сообщили, что столкновение может произойти в ближайшие 25 лет.

Ранее в NASA показали вращение тысяч астероидов в Солнечной системе.

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