Огромный астероид: ученые NASA предупредили о катастрофе

Специалисты представили план спасения Земли

В NASA предупредили о приближении опасного астероида к нашей планете. Ученые отметили, что в случае столкновения с Землей, около 95% всех астероидов способны вызвать глобальную катастрофу. Однако пока речь идет о конкретном астероиде.

При возможном столкновении небесное тело может привести к катастрофическим последствиям. По данным ученых, при падении астероид может уничтожить город размером с Нью-Йорк. Специалисты американского космического агентства сообщили, что столкновение может произойти в ближайшие 25 лет.

20 июня 2018 года в NASA представили масштабный план защиты Земли и прогнозирования потенциальной угрозы от огромных астероидов, сообщает FoxNews.

План детализирует шаги, которые должны сделать США, чтобы избежать столкновения с астероидами и кометами. Пока опасные небесные тела находятся в пределах 30 000 000 километров от планеты.

"Нация уже имеет значительные научные, технические и операционные возможности, чтобы предотвратить столкновение с астероидами", - заявил ответственный за планетарную защиту NASA Линдли Джонсон.

"Реализация национальной стратегии и плана действий по защите от околоземных объектов увеличит готовность нашей страны, а также расширит сотрудничество с международными партнерами для эффективного реагирования в случае возникновения угрозы столкновения с астероидом", - отметил специалист.

Правительство США также имеет ряд стратегических целей, в частности совершенствование технологий обнаружения и отслеживания потенциально опасных астероидов, укрепление международного сотрудничества по этим вопросам, и отработка вариантов действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что бюджет планетарной обороны NASA составляет 150 млн долларов в год.

По данным ученых, существует более 18 300 зарегистрированных околоземных объектов. Более 8000 из них достигают 100 метров и больше. NASA выделяет около 95% астероидов, которые достаточно большие, чтобы вызвать глобальную катастрофу. Однако ученые заверили, что ни один из них не угрожает Земле в этом веке.

Ранее в NASA показали вращение тысяч астероидов в Солнечной системе.

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