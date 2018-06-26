Величезний астероїд: вчені NASA попередили про катастрофу

Фахівці представили план порятунку Землі

В NASA попередили про наближення небезпечного астероїда до нашої планеті. Вчені відзначили, що в разі зіткнення з Землею, близько 95% всіх астероїдів здатні викликати глобальну катастрофу. Однак поки мова йде про конкретний астероїд.

При можливому зіткненні небесне тіло може призвести до катастрофічних наслідків. За даними вчених, при падінні астероїд може знищити місто розміром з Нью-Йорк. Фахівці американського космічного агентства повідомили, що зіткнення може відбутися в найближчі 25 років.

20 червня 2018 року в NASA представили масштабний план захисту Землі та прогнозування потенційної загрози від величезних астероїдів, повідомляє FoxNews.

План деталізує кроки, які повинні зробити США, щоб уникнути зіткнення з астероїдами і кометами. Поки небезпечні небесні тіла знаходяться в межах 30 000 000 кілометрів від планети.

"Нація вже має значні наукові, технічні та операційні можливості, щоб запобігти зіткнення з астероїдами", - заявив відповідальний за планетарний захист NASA Ліндлі Джонсон.

"Реалізація національної стратегії та плану дій по захисту від навколоземних об'єктів збільшить готовність нашої країни, а також розширить співпрацю з міжнародними партнерами для ефективного реагування у разі виникнення загрози зіткнення з астероїдом", - зазначив фахівець.

Уряд США також має ряд стратегічних цілей, зокрема вдосконалення технологій виявлення та відстеження потенційно небезпечних астероїдів, зміцнення міжнародного співробітництва з цих питань, і відпрацювання варіантів дій на випадок надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що бюджет планетарної оборони NASA становить 150 млн доларів на рік.

За даними вчених, існує понад 18 300 зареєстрованих навколоземних об'єктів. Більше 8000 з них досягають 100 метрів і більше. NASA виділяє близько 95% астероїдів, які досить великі, щоб викликати глобальну катастрофу. Проте вчені запевнили, що жоден з них не загрожує Землі в цьому столітті.

Раніше в NASA показали обертання тисяч астероїдів в Сонячній системі.

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