"Марс атакує": до Землі максимально близько наблизилася червона планета

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Це буде найбільш близьку відстань між небесними тілами за останні 15 років

У вівторок, 31 липня, Марс максимально близько наблизитися до Землі. Про це повідомляє NASA.

Червона планета "підійде" до нашої на відстань до 0,39 астрономічної одиниці, тобто 57,8 млн км. Це саме близьке відстань між небесними тілами за останні 15 років. Така ситуація називається великим протистоянням планет.

Земляни зможуть спостерігати це явище на небі. Марс буде здаватися суперярким. Планета буде виглядати як дуже яскрава червона зірка -2,8 зоряної величини, уступаючи по яскравості лише Венері.

Відео: Онлайн-трансляція NASA (youtube.com/NASA)

До речі, Земля і Марс мають еліптичні орбіти і злегка нахилені один до одного, тому зближення планет неоднакові. Мінімальна відстань від Землі до Марса становить приблизно 55,75 мільйонів кілометрів, але такий показник досягається вкрай рідко. Останній раз планети зближувалися на таку відстань майже 60 тисяч років тому. Наступного разу це явище можна буде спостерігати лише в 2287 році.

Попереднє зближення Марса і Землі було 28 серпня 2003 року. Тоді відстань між планетами склала 55,8 млн. км.

Таке зближення небесних тіл буде в жовтні 2020 року. Але відстань між Марсом і Землею буде більшим, ніж сьогодні.

До речі, вчені NASA попередили про катастрофу.

При можливому зіткненні небесне тіло може призвести до катастрофічних наслідків. За даними вчених, при падінні астероїд може знищити місто розміром з Нью-Йорк. Фахівці американського космічного агентства повідомили, що зіткнення може відбутися в найближчі 25 років.

Раніше у NASA показали обертання тисяч астероїдів в Сонячній системі.

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