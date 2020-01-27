Рак может быть заразен: ученые шокировали заявлением

Рак и другие неинфекционные болезни могут передаваться другим людям от больного через микробиом - микрофлору. Речь идет об онкологических заболеваниях, диабете, болезни сердца и ожирении.

Такую гипотезу высказали ученые из международной исследовательской группы во главе с канадским профессором микробиологии Бретте Финли из программы "Люди и микробиом" Канадского института перспективных исследований (CIFAR). Об этом пишет портал wize.life.

В случае, если выводы ученых найдут подтверждение, это может стать фундаментальным опровержением предыдущих постулатов. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), например, определяет сердечно-сосудистые заболевания или рак как "неинфекционные", поскольку предполагается, что они вызваны сочетанием генетической предрасположенности, образа жизни и факторов окружающей среды - и не передаются от одного человека другому.

Исследователи предоставляют доказательства того, что многие заболевания, которые классифицируются как неинфекционные, все же могут быть заразны - но не через инфекцию, как грипп, а передаваться через микробиом (все триллионы микроорганизмов, которые существуют в организме человека - на коже и в органах).

Большинство из них представляют собой крошечные бактерии, но грибки и вирусы также входят в их число. Они чрезвычайно важны для здоровья человека: помогают пищеварению, выделяют питательные вещества или выводят токсины.

"Если наша гипотеза окажется верной, она полностью изменит наш взгляд на общественное здравоохранение", - говорит профессор микробиологии Бретт Финли.

Предположение исследователей основано на трех различных выводах, которые они связывают в своей теории:

Модифицированный микробиом - "показывает значительные изменения" у людей, страдающих ожирением, воспалительными заболеваниями кишечника, сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом II типа по сравнению с микробиомом здоровых людей.

Микробиом может сделать здоровое тело больным - найдены доказательства в лаборатории, что такой модифицированный микробиом может также привести к болезням в здоровом организме, если он будет перенесен в этот изначально здоровый организм.

Микробиом может передаваться другим организмам - исследователи смогли наблюдать в лаборатории, что микробиом пресноводных полипов, которые разделяют общую среду обитания, адаптировался.

"Мы смогли продемонстрировать, что микробы попадают напрямую от одного человека к другому", - заявил Томас Бош, соавтор исследования.

"Эта передача микробиома может также происходить при сосуществовании человека, например, в результате интенсивных социальных контактов или в квартирах в одном помещении", - добавил профессор.

Также исследователи обнаружили, что кишечные микробы супругов были очень похожи друг на друга - при этом существовали значительные отличия от дальних родственников.