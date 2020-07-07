В склонности к коронавирусу виноваты гены неандертальцев: ученые сделали странное заявление

Ученые нашли связь между генами неандертальцев и COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

Ученые обнаружили связь между ДНК неандертальцев и склонности к коронавирусу

Ученые заявили, что в человеческой уязвимости к коронавирусу виноваты гены древних людей. Два места в геноме испанцев и итальянцев имеют повышенный риск и одно из таких мест – неандертальский сегмент в 3-й хромосоме человека.

Как показывает новое исследование, участок ДНК, который подвергается воздействию COVID-19, находится в организме человека с древних времен, в частности – передан от неандертальцев 60 тысяч лет назад. Об этом пишет издание New York Times.

Фрагмент генома, который обнаружили ученые, охватывает шесть генов в третьей хромосоме человека. Это часть генома распространена в Бангладеш, где 63% населения имеют по крайней мере одну копию. Также почти треть жителей Южной Азии унаследовали этот сегмент. В других местах он встречается реже – только у 8% европейцев и 4% жителей Восточной Азии, в Африке он почти отсутствует.

Исследователи отмечают, что эти факты объясняют, почему коронавирус более опасен для некоторых групп людей, в частности, почему пожилые люди подвергаются большему риску, а мужчины заражаются чаще женщин. Также это объясняет связь COVID-19 и социального неравенства. В США болезни более подвержены темнокожие люди.

В ДНК жителей Италии и Испании, которые тяжелее всех болеют коронавирусом, были обнаружены два места в геноме, которые связаны с большим риском. Один из них расположен в 9-й хромосоме, которая отвечает за группу крови, а второй – неандертальский сегмент в 3 хромосоме человека. У тех пациентов, которые имеют две копии варианта, в три раза чаще развивается тяжелая форма болезни.

Более того, около 60 тысяч лет назад предки современных людей вышли из Африки и охватили Европу, Азию и Австралию. Они скрещивали свои гены с неандертальцами и их ДНК вошла в генофонд, который дошел до наших дней. Большинство генов неандертальцев очень вредны для современных людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые показали, что будет с человеком при постоянной удаленной работе.

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Автор: Анна Шиканова