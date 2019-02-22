SpaceX показала, как запустила ракету с луноходом: зрелищные кадры

Луноход совершит посадку на Луне в начале апреля

В пятницу ночью, 22 февраля, частная американская компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с индонезийским спутником PSN-6 и израильским луноходом Beresheet. Оба аппарата вывели на орбиту.

Это стало 70-й миссией SpaceX.

В Twitter компании Илона Маска заявили о начале двухмесячного полета космического корабля на Луну, а также показали зрелищные кадры запуска.

Фото: twitter.com/SpaceX

Ожидается, что израильский луноход Beresheet совершит посадку на Луне в начале апреля.

Видео: twitter.com/SpaceX

На спутнике он займется сбором грунта.

Видео: YouTube / SpaceX

Фото: twitter.com/SpaceX

Фото: скриншот

Напомним, американская компания SpaceX успешно испытала ракетный двигатель Raptor для межпланетного корабля. Этот двигатель в дальнейшем установят на корабль Starship, который, по заверениям Маска, сможет достичь других планет.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX запустила в космос очередную ракету Falcon 9. Стартовавшая с космодрома на ​базе Ванденберг ракета-носитель должна вывести на орбиту 10 коммуникационных спутников Iridium NEXT, которые обеспечивают передачу данных для мобильных устройств и голосовую связь.

Также мы писали о том, что недавно прототип космического корабля Илона Маска, который должен будет доставить колонистов SpaceX на Марс, был поврежден сильным ураганным ветром.