SpaceX показала, как запустила ракету с луноходом: зрелищные кадры

Луноход совершит посадку на Луне в начале апреля
В пятницу ночью, 22 февраля, частная американская компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с индонезийским спутником PSN-6 и израильским луноходом Beresheet. Оба аппарата вывели на орбиту.
Это стало 70-й миссией SpaceX.
В Twitter компании Илона Маска заявили о начале двухмесячного полета космического корабля на Луну, а также показали зрелищные кадры запуска.
Фото: twitter.com/SpaceX
Ожидается, что израильский луноход Beresheet совершит посадку на Луне в начале апреля.
Видео: twitter.com/SpaceX
На спутнике он займется сбором грунта.
Видео: YouTube / SpaceX
Фото: twitter.com/SpaceX
Фото: скриншот
Напомним, американская компания SpaceX успешно испытала ракетный двигатель Raptor для межпланетного корабля. Этот двигатель в дальнейшем установят на корабль Starship, который, по заверениям Маска, сможет достичь других планет.
Ранее сообщалось, что компания SpaceX запустила в космос очередную ракету Falcon 9. Стартовавшая с космодрома на базе Ванденберг ракета-носитель должна вывести на орбиту 10 коммуникационных спутников Iridium NEXT, которые обеспечивают передачу данных для мобильных устройств и голосовую связь.
Также мы писали о том, что недавно прототип космического корабля Илона Маска, который должен будет доставить колонистов SpaceX на Марс, был поврежден сильным ураганным ветром.