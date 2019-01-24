Поездка на Марс переносится: ураган повредил корабль Илона Маска

Коллаж РБК-Украина

Илон Маск рассказал, сколько времени уйдет на устранение повреждений

Прототип космического корабля Илона Маска, который должен будет доставить колонистов SpaceX на Марс, был поврежден сильным ураганным ветром. О разрушениях Илон Маск сообщил на странице в Twitter.

Прототип космического корабля находится на объекте SpaceX возле Бока-Чика, в штате Техас.

Сильный ураганный ветер со скоростью 50 миль в час, который налетел на данную местность, сильно повредил швартовочные блоки. Также известно, что сам корабль потерял устойчивость, однако топливные баки от ветра не пострадали.

Как рассказал Илон Маск, на устранение повреждений понадобится не менее нескольких недель.

Starship Hopper nose cone has been moved ahead of repairs.



NSF's BocaChicaGalhttps://t.co/CZ07SqRUgV pic.twitter.com/Zj6AGjAF6R — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) 23 января 2019 г.

Этот корабль изначально получил название "Сокол", а потом был переименован в "Звездолет".

Первый полет этот корабль должен будет совершить на Луну, а потом планируется огромная экспедиция на Марс.

Также Маск заявлял, что новейшие модификации "Звездолета" позволят этому кораблю совершать межзвездные перелеты.

Фото: facebook.com/maria.pointer

"Starship упал в 5 часов утра, однако очевидцы слышали скрежет металлического корпуса с 2 часов ночи. Что характерно, нас не предупреждали о ветре ураганной силы", – рассказала наблюдатель SpaceX Мария Пойнтер

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сеть бурно отреагировала на космический корабль Маска.

А также мы писали о том, что Маск опубликовал фото готового космического корабля Starship.