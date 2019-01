Поездка на Марс переносится: ураган повредил корабль Илона Маска

Илон Маск рассказал, сколько времени уйдет на устранение повреждений

Прототип космического корабля Илона Маска, который должен будет доставить колонистов SpaceX на Марс, был поврежден сильным ураганным ветром. О разрушениях Илон Маск сообщил на странице в Twitter.

Прототип космического корабля находится на объекте SpaceX возле Бока-Чика, в штате Техас.

Сильный ураганный ветер со скоростью 50 миль в час, который налетел на данную местность, сильно повредил швартовочные блоки. Также известно, что сам корабль потерял устойчивость, однако топливные баки от ветра не пострадали.

Как рассказал Илон Маск, на устранение повреждений понадобится не менее нескольких недель.

