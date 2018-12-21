Ученые выяснили, почему употребление сахара приводит к лишнему весу

Коллаж РБК-Украина

Сахар изменяет видовой состав микрофлоры кишечника

Американские ученые из Йельского университета обнаружили механизм, из-за которого человек, который злоупотребляет сахаром, набирает вес. С результатами исследования можно ознакомиться на портале MedicalXpress.

Ранее ученые считали, что всасывание углеводов происходит только в тонком кишечнике, а сахар никогда не достигает толстого кишечника. Однако исследование доказывает, что сахар может влиять на микрофлору, изменяя ее видовой состав.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Исследователи провели эксперимент на мышах: они изучили влияние диеты с высоким содержанием глюкозы и фруктозы на содержание полезной бактерии Bacteroides thetaiotaomicron. Эксперимент показал, что такая диета блокирует выработку белка Roc (regulator of colonization), который необходим для колонизации бактерии.

Исследователи пришли к выводу, что сахар блокирует активность белка, необходимого для размножения кишечной микрофлоры.

Напомним, ранее мы писали о советах психолога Михаила Лабковського о том, как бороться с депрессией.

Также читайте: Диетолог рассказала, почему не надо считать калории.

Ранее мы публиковали советы диетолога, как не набрать лишний вес во время новогодних праздников.