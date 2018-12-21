ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Ученые выяснили, почему употребление сахара приводит к лишнему весу

STYLERНаука и техника    21.12.2018 - 00:23
Ученые выяснили, почему употребление сахара приводит к лишнему весу
Коллаж РБК-Украина

Сахар изменяет видовой состав микрофлоры кишечника

Американские ученые из Йельского университета обнаружили механизм, из-за которого человек, который злоупотребляет сахаром, набирает вес. С результатами исследования можно ознакомиться на портале MedicalXpress.

Ранее ученые считали, что всасывание углеводов происходит только в тонком кишечнике, а сахар никогда не достигает толстого кишечника. Однако исследование доказывает, что сахар может влиять на микрофлору, изменяя ее видовой состав.

Ученые выяснили, почему употребление сахара приводит к лишнему весу

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Исследователи провели эксперимент на мышах: они изучили влияние диеты с высоким содержанием глюкозы и фруктозы на содержание полезной бактерии Bacteroides thetaiotaomicron. Эксперимент показал, что такая диета блокирует выработку белка Roc (regulator of colonization), который необходим для колонизации бактерии.

Исследователи пришли к выводу, что сахар блокирует активность белка, необходимого для размножения кишечной микрофлоры.

Напомним, ранее мы писали о советах психолога Михаила Лабковського о том, как бороться с депрессией.

Также читайте: Диетолог рассказала, почему не надо считать калории.

Ранее мы публиковали советы диетолога, как не набрать лишний вес во время новогодних праздников.

 

Враги похудения: 3 продукта, которые замедляют метаболизм Фигура как у звезды: экс-"ВИА Гра" рассказала, какие продукты не ест
Новости Украины диетапитаниеученые
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь