Вчені з'ясували, чому вживання цукру призводить до зайвої ваги

Колаж РБК-Україна

Цукор змінює видовий склад мікрофлори кишківника

Американські вчені з Єльського університету виявили механізм, через який людина, яка зловживає цукром, набирає вагу. Із результатами дослідження можна ознайомитися на порталі MedicalXpress.

Раніше вчені вважали, що всмоктування вуглеводів відбувається тільки в тонкому кишківнику, а цукор ніколи не досягає товстого кишківника. Однак дослідження доводить, що цукор може впливати на мікрофлору, змінюючи її видовий склад.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дослідники провели експеримент на мишах: вони вивчили вплив дієти з високим вмістом глюкози й фруктози на вміст корисної бактерії Bacteroides thetaiotaomicron. Експеримент показав, що така дієта блокує вироблення білка Roc (regulator of colonization), який необхідний для колонізації бактерії.

Дослідники дійшли висновку, що цукор блокує активність білка, необхідного для розмноження кишкової мікрофлори.

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