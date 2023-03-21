У Львові водій збив журналістку на "зебрі". Вона потребує допомоги

У Львові водій збив на "зебрі" українську журналістку, яка переїхала до Міста Лева у перші дні великої війни. Жінка зазнала численних травм і потребує фінансової допомоги, адже через агресію РФ втратила основну роботу...

ДТП, в наслідок якої постраждала Ольвія Агаркова, сталася ще 18 січня близько 20:00. За свідченнями очевидців, "удар був такої сили, що у автомобіля розбилося лобове скло".

Водій відвіз потерпілу в лікарню швидкої, де залишив в прийомному відділенні і більше не цікавився долею постраждалої. Лікарі діагностували у жінки перелом поперекового хребця на рівні L1.

Вона виявилася прикутою до ліжка на три місяці - вони вирішальні, адже покажуть, як швидко жінка зможе встати на ноги (і чи зможе взагалі)...

Ситуацію ускладнює й те, що жінка - поліалергік. З приходом весни у неї почалися судоми і сильна алергія.

Попереду Ольвію чекає тривалий і дороговартісний курс реабілітації, а єдина людина, яка їй допомагає - мама-пенсіонерка.

Просимо небайдужих людей допомогти їй.

Картка ПриватБанку: 5168 7451 2058 8063 (Нижник Галина, мама Ольвії).

Додамо, що Ольвія працювала кореспондентом в газеті "Сегодня", автором текстів в РБК-Україна, а також співпрацювала з низкою лайфстайл-видань. В журналістиці вона більше 10 років.