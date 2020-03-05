Нужна помощь: пятилетнему Назару диагностировали злокачественную опухоль почки

У пятилетнего Назара Мнекы неделю назад диагностировали злокачественную опухоль почки. Эффективное лечение готова предоставить израильская клиника, однако стоимость медуслуг - 92 000 долларов. Для семьи - это неподъемная сумма. Родители просят о помощи, чтобы спасти жизнь сына.

"Получен отрицательный анализ мочи, поскольку в моче было очень большое содержание крови, сразу обратились в Кировоградскую детскую областную больницу, сделали УЗИ, обнаружили опухоль, на следующий день сделали компьютерную томографию, опухоль подтвердилась, был установлен диагноз опухоль Вильмса. Ничего не беспокоило, ребенок энергичный, жизнерадостный, просто в один прекрасный момент обнаружили такую ​​проблему ", - говорит отец Назара.

Лечение начинать нужно - немедленно, отмечают врачи.

"В настоящее время у ребенка обнаружена опухоль левой почки, вероятнее всего опухоль имеет злокачественный характер, то есть она склонна к быстрому росту и метастазированию, в дальнейшем ребенок будет нуждаться в химиотерапевтическом лечении и проведении хирургических вмешательств. Израильская клиника согласна взять на лечение нашего ребенка и я думаю, что это очень неплохой вариант для лечения ребенка", - говорит Дмитрий Швечков, детский врач-уролог Кировоградской областной детской больницы.

Израильские медики считают, что у мальчика высокие шансы выздороветь. Однако стоимость лечения 92 000 долларов.

Номер карты матери ребенка Анны Мнеки 5168 7426 0494 9523

"Нужно значительные средства, так указано, если подсчитать средства - это сумма в 92 000 долларов. Получили мы также приглашение в эту больницу, что нас там действительно ждут, но это очень значительная сумма, два с половиной миллионов гривен (если перевести), это очень значительная сумма для нашей семьи ", - говорит Максим Мнека, отец Назара.

Пока родители ищут необходимую сумму, Назарчик в больнице скучает по друзьям, праздникам в саду и мечтает выучить стишок, чтобы поздравить маму с весенними праздниками.

Сейчас семья собрала лишь треть средств. Родители просят всех неравнодушных помочь спасти жизнь маленького Назарчика.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка:

5168 7426 0494 9523

Получатель - Анна Мнека, мать больного мальчика.

Контактный номер телефона - 096 919 7600, Максим Мнека, отец больного мальчика.

Напомним, что в Киеве десятилетний мальчик страдает редким заболеванием, которое называется гипофизарный нанизм. Ребенок пожизненно нуждается в терапии искусственным гормоном роста, поскольку его организм не производит свой гормон.

Саша 2009 года рождения и уже 7 лет находится на лечении. По словам родителей мальчика, положительные результаты есть, но, самостоятельно оплачивать лечение без посторонней поддержки семья не в состоянии.