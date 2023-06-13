Українці можуть безкоштовно відправити корм для тваринок Херсонщини: як це зробити

Як працює благодійна ініціатива

За промокодом PETS147 усі охочі можуть безкоштовно відправити через поштовий сервіс корм для собак, котів та інших тваринок, що потребують допомоги.

Алгоритм такий:

купуйте корм для тварин - домашніх улюбленців, свійських тощо

створюйте посилку у мобільному додатку Meest ПОШТА.

використовуйте промокод PETS147 для безкоштовної доставки

вказуйте отримувачем “Допомога Чотирилапим Херсон”

вказуйте адресу одержання: м. Львів, відділення №1, вул. Зелена 147.

Усі відправлення приходитимуть у хаб компанії, звідки їх будуть розвозити по регіонах, куди евакуювали тварин: у притулки, шелтери, гуртожитки тощо.

“Всі ми є свідками жахливих наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Серед жертв також - тварини, і вони потребують нашої допомоги... В час такої трагедії нам всім потрібно об’єднатися та боротися з наслідками - хто як може. Ми поки не знаємо масштабу руйнувань, не можемо підрахувати кількість постраждалих - як людей, так і тварин - але вже зараз зрозуміло, що потрібно дуже багато допомоги. Усі посилки з кормом за промокодом ми доставимо безкоштовно тим, хто в цьому потребує”, - кажуть активісти.

Додамо, що допомогою постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС тваринам також займаються зокрема: