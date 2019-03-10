Ушла из дома и не вернулась: в Одессе пропала девочка (фото)

Розыск Екатерины Андрусяк (коллаж РБК-Украина)

Полиция объявила в розыск Екатерину Андрусяк, несовершеннолетнюю жительницу Одессы

Розыск Екатерины Андрусяк начался вечером 7 марта, когда несовершеннолетняя жительница г. Одесса не вернулась домой. Родители обратились в Малиновский отдел полиции для установления местонахождения Екатерины Руслановны Андрусяк, рассказывается в пресс-службе полиции Одесской области.

14-летняя Екатерина Андрусяк пропала 7 марта. Девочка ушла из дома и не вернулась.

Розыск Екатерины Андрусяк (фото: od.npu.gov.uа)

Приметы: рост 150-160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза серые.

Была одета: куртка розовая (синяя внутри, может быть одета наизнанку), синие брюки, белые кроссовки.

Екатерина Андрусяк пропала в Одессе (фото: vk.com)

Если кому-то известно о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: (048) 765-75-27, 096-765-73-27, или на горячую линию 102.

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