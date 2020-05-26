Услышать мир: маленькому Максиму срочно нужна помощь

Маленькому Максиму нужна помощь неравнодушных людей. В свои два года и девять месяцев он полностью потерял слух. В мае 2020 года ему поставили диагноз - двухсторонняя нейросенсорная потеря слуха 4 степени.

"Я перестала слышать слова, только пульсация в ушах, горячие слезы и боль в груди. Мы с мужем не могли поверить, принять, смириться. Далее 3 недели невыносимого ожидания повторного обследования в киевском институте отоларингологии. 1000 вопросов и ни одного ответа. Последние надежды, что это ошибочный диагноз, поиски других причин и объяснений иссякли 21 мая. Наша жизнь окончательно разделена на ДО и ПОСЛЕ. Стараемся не впадать в отчаяние и двигаться дальше", - рассказала мама Алина.

Как сообщили на странице "ОО Развитие Броварского района", Максиму можно помочь и единственный выход – бинауральная (двусторонняя) кохлеарная имплантация. Стоимость импланта на первом этапе лечения 1376800,00 гривен. А на втором этапу 522000,00 гривен.

Самостоятельно собрать средства для имплантированная двух ушек родителям не под силу.

"Каждая перечисленная гривна придает уверенности и приближает Максима к возможности услышать и развиваться как нормальный человек. Мы понимаем, что самый большой враг для нас – это время, которые мы не хотим терять, ведь именно сейчас дети активно развиваются. А впереди еще долгий путь реабилитации, обучения, работы с сурдопедагогом и дополнительные расходы. Мечтаем, как можно быстрее помочь сыну "услышать мир" и обеспечить достойное детство, развитие и достойное будущее. Заранее благодарны всем и каждому, кто откликнется", - обратились родители Максима к неравнодушным гражданам.

Фото: Розвиток Броварського Району

Мама: Саченко Алина Игоревна

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5168 7450 1858 9520 €

Тел: 0977416350 Алина

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