Аніта Луценко підтвердила чутки про роман і вперше розсекретила свого обранця (фото)

Українська фітнес-тренерка Аніта Луценко вперше відкрито показала чоловіка, якого пов’язують із її новими стосунками. Ним виявився іспанець Фермін Егідо , керівник міжнародного проєкту OCEANMAN. У соцмережах Луценко також поділилася особистим зізнанням і розповіла, як змінилося її ставлення до кохання.

Styler з посиланням на свіжий допис зірки в Instagram розповідає, що відомо про нового обранця тренерки та що передувало цим змінам в її особистому житті.

Аніта Луценко вперше розкрила особу коханого

Чутки про новий роман тренерки привернули увагу після появи спільних кадрів із чоловіком. Тепер Луценко сама дала зрозуміти, що між ними не просто знайомство: вона опублікувала серію романтичних фотографій з Ферміном Егідо й присвятила йому відверті слова.

"Думала, що більше ніколи не покохаю…але…коли зустрічаєш свою людину, то відчуваєш справжній спокій, вдячність і повне прийняття. Щаслива", - йдеться в тексті її допису.

Новий обранець тренерки - хто він

Фермін Егідо - іспанець, який очолює OCEANMAN, міжнародну серію змагань із плавання на відкритій воді. Проєкт об'єднує спортсменів із різних країн і розвиває цей вид спорту на міжнародному рівні.

Егідо представляє франшизу на важливих спортивних подіях. У 2025 році його представили як генерального директора OCEANMAN під час світового фіналу змагань. А у 2026-му він долучився до презентації проєкту в іспанському місті Хіхон.

З українською плавальною спільнотою Фермін знайомий уже кілька років. Ще у 2021 році він дав інтерв’ю українському YouTube-каналу Andrew Xmass, де розповідав про OCEANMAN і участь українських спортсменів у міжнародних запливах.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Егідо також публічно висловлював підтримку українцям. Зокрема, він згадував плавців, які загинули, захищаючи країну, і наголошував, що їхній внесок не забудуть.

Що відомо про попередні стосунки Аніти Луценко

До нового роману Аніту протягом багатьох років пов'язували стосунки з Олександром Лозовцовим. Вони почали зустрічатися у 2013 році, а у 2016-му в пари народилася донька Мія.

Офіційно подружжям Аніта й Олександр не були. Про завершення їхніх стосунків тренерка розповіла наприкінці 2025 року. За її словами, на той момент вони вже певний час не були парою, а розставання не було пов'язане зі зрадою чи гучним скандалом - її почуття змінилися.

Попри розрив, колишні партнери залишаються батьками спільної доньки.