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Главная Люди Анита Луценко подтвердила слухи о романе и впервые рассекретила своего избранника (фото)
Люди 16 октября 2026 · 17:19
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Анита Луценко подтвердила слухи о романе и впервые рассекретила своего избранника (фото)

После непростого периода в личной жизни тренер снова не скрывает своих чувств
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Анита Луценко подтвердила слухи о романе и впервые рассекретила своего избранника (фото)

Звезда "Зважених" не скрывает новых чувств (фото: Styler)

Украинская фитнес-тренер Анита Луценко впервые открыто показала мужчину, которого связывают с ее новыми отношениями. Им оказался испанец Фермин Эгидо, руководитель международного проекта OCEANMAN. В соцсетях Луценко также поделилась личным признанием и рассказала, как изменилось ее отношение к любви.

Styler со ссылкой на свежую публикацию звезды в Instagram рассказывает, что известно о новом избраннике тренера и что предшествовало этим изменениям в ее личной жизни.

Анита Луценко впервые раскрыла личность любимого

Слухи о новом романе тренера привлекли внимание после появления общих кадров с мужчиной. Теперь Луценко сама дала понять, что между ними не просто знакомство: она опубликовала серию романтических фотографий с Фермином Эгидо и посвятила ему откровенные слова.

"Думала, что больше никогда не полюблю...но...когда встречаешь своего человека, то чувствуешь настоящий покой, благодарность и полное принятие. Счастлива", - говорится в тексте поста.

Новый избранник тренерши - кто он

Фермин Эгидо - испанец, возглавляющий OCEANMAN, международную серию соревнований по плаванию на открытой воде. Проект объединяет спортсменов из разных стран и развивает этот вид спорта на международном уровне.

Эгидо представляет франшизу на важных спортивных событиях. В 2025 году он был представлен в качестве генерального директора OCEANMAN во время мирового финала соревнований. А в 2026 году он присоединился к презентации проекта в испанском городе Хихон.

С украинским плавательным сообществом Фермин знаком уже несколько лет. Еще в 2021 году он дал интервью украинскому YouTube-каналу Andrew Xmass, где рассказывал об OCEANMAN и участии украинских спортсменов в международных заплывах.

После начала полномасштабной войны России против Украины Эгидо также публично выражал поддержку украинцам. В частности, он вспоминал погибших пловцов, защищая страну, и подчеркивал, что их вклад не забудут.

Что известно о предыдущих отношениях Аниты Луценко

До нового романа Аниту многие годы связывали отношения с Александром Лозовцовым. Они начали встречаться в 2013 году, а в 2016-м у пары родилась дочь Мия.

Официально супругами Анита и Александр не были. О завершении их отношений тренер рассказала в конце 2025 года. По ее словам, на тот момент они уже некоторое время не были парой, а расставание не было связано с изменой или громким скандалом - ее чувства изменились.

Несмотря на разрыв, бывшие партнеры остаются родителями общей дочери.

Ранее мы рассказывали о том, как Анита Луценко поделилась трогательными кадрами, на которых позирует вместе со своей 9-летней дочкой Мией.

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