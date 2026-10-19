Блогерка Ната Домінська оголосила про розрив з хлопцем через підозри у зраді

Як Домінська дізналася про зраду

У відео в Instagram блогерка розповіла, що 9 жовтня її коханий пішов на корпоратив, куди працівникам начебто заборонили приходити з партнерами. Чоловік запевнив її, що проводить час із колегами, а всі їхні половинки залишилися вдома.

Ната зізналася, що того дня відчувала сильну тривогу, через яку її сильно нудило і вона не могла їсти.

За словами блогерки, чоловік повернувся дуже п'яним - настільки, що раніше вона не бачила його в такому стані. Ната допомогла йому роздягнутися, вклала спати та поставила телефон на зарядку.

Коли пристрій увімкнувся, на нього почали надходити сповіщення. Жінка розповіла, що тривожне передчуття не давало їй спокою, тому вона вирішила перевірити телефон коханого. Пара знала паролі одне одного, хоча раніше блогерка не порушувала його приватності.

"І я заходжу в телефон і просто бачу цю фотографію", - емоційно пригадала Ната.

На відео вона показала скриншот з фото, на якій її хлопець позує з іншою дівчиною у фотобудці. Він обіймає дівчину та намагається поцілувати її у голову та шию.

Скриншот з відео

Побачене змусило її засумніватися у вірності партнера.

"Я не вірю, що побачене - це просто дружня фотка з колегою", - зазначила Домінська.

Ната зазначила, що тоді хлопець пропонував надати додаткові докази, зокрема записи з камер спостереження. Однак, за словами блогерки, на той момент вони вже не мали для неї значення: побаченого та усвідомлення того, що коханий, як вона вважає, збрехав їй, було достатньо, щоб відчути знецінення своїх почуттів.

Найболючішим у цій ситуації для неї стало усвідомлення того, що вона вкладала у стосунки значно більше, ніж, на її думку, цінував партнер.

"Все, що я зробила хорошого, все, що я дала, все, що я віддала частинку себе просто цій людині, це все знецінено", - поділилася блогерка.

Водночас Ната вирішила сприймати пережите як початок особистих змін. Вона сподівається, що цей досвід допоможе їй стати сильнішою, навчитися краще розуміти себе та перестати брати на себе відповідальність за порятунок інших людей.

"Я стану сильнішою, розумнішою, я перестану рятувати інших, і нарешті врятую себе", - підсумувала Домінська.

Хто така Ната Домінська

Ната Домінська - українська акторка, блогерка та авторка гумористичних Reels в Instagram. Вона також займається креативним маркетингом для брендів і створює контент про самовираження.

Про особисте життя дівчини відомо небагато. Так, в інтерв’ю на подкасті Nastya Komarida в 2025 році Домінська вже ділилася непростим досвідом своїх стосунків.

Вона відверто розповіла про зраду колишнього хлопця з її найкращою подругою. За її словами, ця подруга надсилала йому свої фото в білизні, яку Ната їй же й подарувала. Ця подія стала для неї сильним емоційним потрясінням і поштовхом до глибокої внутрішньої трансформації.

Також вона згадувала, що колишній обранець з'явився в її житті "кармічно". Саме після важкого розриву з ним вона вийшла зі "стану жертви" у "стан творця", почала більше працювати над собою та заглибилася в духовні практики.

Також Домінська - онучка тієї самої бабусі, яка стала мемом у мережі зі своїм висловом: "Боже, яке кончене!".

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