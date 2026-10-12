Блогерка Скальницька обрала нове прізвище після розлучення (відео)

Анастасія Скальницька повідомила про зміну прізвища та початок нового етапу в житті. За словами блогерки, заяву вона подала ще два тижні тому, однак у паспорті зміни поки не оформлені.

Яке прізвище обрала Анастасія та що розповіла про своє рішення, пише Styler.

Що Скальницька сказала про нове прізвище

У своїх Instagram-stories вона розповіла, що подала документи на зміну прізвища, однак у паспорті поки що залишається Скальницькою. Саме нове прізвище блогерка зазначила в дописі , підписавшись "Фрезія Анастасія" та оновила назву свого акаунту.

Скриншот із Instagram freesia.anastasiia

"Із сьогоднішнього дня у мене нове життя. У мене нове прізвище. Так, воно ще не в паспорті, але я вже подала на нього два тижні тому", - розповіла вона.

Анастасія також відреагувала на обговорення її особистого життя. За словами блогерки, одні люди підтримали її та впізнали у розповіді власний досвід, інші не зрозуміли. Водночас наголосила, що свідомо вирішила розповісти про пережите та розуміла, що як публічна людина отримає різні коментарі.

"Я закриваю весь свій минулий досвід, я не хочу більше повертатись до цієї історії. Я зробила так, як відчувала", - зазначила Анастасія.

Чим займається Анастасія та до чого тут Freesia

Нове прізвище блогерки співзвучне назві її бізнесу у сфері флористики. На офіційному сайті Freesia Academy Анастасія Скальницька зазначена як засновниця.

Раніше блогерка пояснювала, що ця назва має для неї символічне значення: free з англійської означає "вільна" а sia - останні літери її імені Anastasia. Так у назву вона заклала сенс "вільна Анастасія".

Коли Анастасія взяла прізвище Скальницька

Раніше глядачі реаліті "Пара на мільйон" знали її як Настю Талпу. Прізвище Скальницька вона взяла після весілля з Богданом, яке відбулося 8 вересня 2023 року в Києві.

У коментарі Новому каналу , опублікованому 12 вересня того ж року, блогерка раділа змінам.

"Тепер у мене нове прізвище! Я - не Талпа, а Скальницька. І дуже пишаюся цим", - говорила тоді Анастасія.

Що передувало рішенню блогерки

Про розлучення з Богданом Анастасія повідомила на початку вересня 2026 року. Згодом вона публічно звинуватила колишнього чоловіка у зрадах та фінансових махінаціях.

10 жовтня цього ж року блогерка оприлюднила відео , у якому пояснила свою версію подій і показала запис із відповідями Богдана. На ньому він визнав, що використовував її гроші та обманював її, однак заперечив, що його дії були шахрайськими схемами.

Своє рішення розповісти про конфлікт Анастасія пояснювала тим, що її мовчання почали сприймати як підтвердження чужої версії подій. Тепер же вона заявила, що хоче завершити публічне обговорення цієї історії.