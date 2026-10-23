Чому не можна лягати в труну за життя: ритуальна працівниця про похоронні забобони (відео)

Чому в ритуальній агенції перестали дозволяти лягати в труну

Анна зізналася, що особисто не вірить у похоронні забобони. За її словами, колеги, з якими вона тісно працює, також не надають їм особливого значення. Але одна історія змусила команду переглянути ставлення до незвичного прохання відвідувачів.

Раніше в агенції дозволяли охочим лягати в порожню труну. Люди цікавилися, чи можна спробувати, а працівники не заперечували. Та згодом одна з людей, яка так зробила, досить швидко померла.

Анна наголосила, що не вважає це містичним знаком і сприймає ситуацію як збіг. Проте після цього випадку працівники почали обережніше ставитися до подібних прохань.

Ще одна тема, яка особливо зачіпає ритуальну працівницю, - військові, які іноді приходять до агенції та жартома цікавляться вартістю власного похорону.

Анна зізналася, що їй боляче чути такі розмови. Вона просить захисників не думати про це та нагадує їм, що потрібно жити.

Навіщо в труну кладуть сигарети та алкоголь

Під час розмови ведучий поцікавився, чому родичі іноді залишають померлим сигарети, алкоголь та інші речі, якими ті користувалися за життя.

Анна підтвердила, що така традиція справді існує. Наприклад, якщо людина курила, близькі можуть покласти їй у труну сигарету. Традиція пов'язана з бажанням родичів залишити поруч із людиною щось знайоме та важливе для неї за життя.

Чому після смерті людини завішують дзеркала

Ще один поширений звичай - завішувати дзеркала в оселі, де померла людина.

Існують народні повір'я, нібито душа померлого може побачити себе у відображенні та злякатися. Анна пояснила, що це лише забобони, і не пов'язує такі дії з реальними наслідками.

Також під час інтерв'ю згадали повір'я, що померлого не можна фотографувати або залишати самого в кімнаті.

Ритуальна працівниця розповіла, що у своїй практиці, навпаки, стикалася з проханнями залишити тіло вдома на ніч. В одному з випадків родичі навіть спали в тій самій кімнаті.

За словами Анни, тут важливо враховувати не забобони, а чи є відповідні умови, щоб залишити тіло вдома. Вона пояснила, що в спеку природні процеси в тілі пришвидшуються. Тому працівники делікатно радять родичам скористатися спеціальними приміщеннями для зберігання тіла.

Чи можна спланувати власний похорон заздалегідь

Ведучий також запитав, чи може завчасна організація власного похорону накликати смерть. Анна заперечила це повір'я та розповіла про прижиттєве планування поховання.

За її словами, людина може ще за життя обговорити з ритуальною агенцією, якою хоче бачити церемонію прощання. Побажання можуть стосуватися музики, атмосфери та навіть одягу. Наприклад, хтось хоче, щоб його поховали не в офіційному костюмі, а у звичайному одязі.

Анна пояснила, що такі побажання можна обговорювати заздалегідь, і це не означає, що людина наближає власну смерть.

Чи справді ритуальні агенції нав'язують дорогі послуги

Окрему частину інтерв'ю присвятили стереотипам про похоронний бізнес.

Один із них - нібито ритуальні агенції самостійно вирішують, де і коли ховати людину.

Анна пояснила, що працівники можуть допомогти з вибором місця, якщо родина цього потребує. Однак якщо близькі мають конкретні побажання, наприклад хочуть поховати людину поруч із родичами, агенція враховує їх.

Ще один стереотип стосується нав'язування дорогих послуг людям, які перебувають у стані шоку після втрати.

За словами Анни, існують люди, які намагаються скористатися чужим горем і схилити родичів до послуг певної агенції. Проте вона наголосила, що не варто ототожнювати таких посередників з усіма ритуальними працівниками.

Співрозмовниця пояснила, що в її агенції спочатку запитують про бюджет і побажання родини. Вона запевнила, що команда однаково відповідально ставиться і до скромного прощання, і до дорогої церемонії.

Чи можуть зробити так, щоб померлий виглядав краще, ніж за життя

Ритуальні працівники можуть зробити так, щоб людина після смерті виглядала навіть краще, ніж за життя. Анна підтвердила, що зовнішність померлого справді можуть змінити, однак уточнила, що цим займається окремий фахівець - танатопрактик.

За її словами, така людина приводить тіло до належного вигляду, за потреби працює над відновленням його цілісності та робить посмертний макіяж.

Чи перестають ритуальні працівники відчувати емоції

Наостанок Анна прокоментувала поширене уявлення, що люди, які постійно працюють зі смертю, з часом стають байдужими до чужого горя. Вона категорично заперечила це.

За словами ритуальної працівниці, бувають поховання, під час яких плаче вся команда. І навіть багаторічний досвід роботи не означає байдужості до людського горя.