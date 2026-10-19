Фіналіст "МастерШеф-4" Віктор Перехрест врятував побратима на фронті: деталі

Як Віктор Перехрест урятував побратима

Як зазначено у дописі, військовий Віктор Перехрест із позивним "Пальто" перебував на позиції, коли побачив, що ворог уразив групу українських захисників, які рухалися до свого місця розташування. Ризикуючи власним життям, Віктор дістався до поранених і надав медичну допомогу бійцю з позивним "Аматі".

Військовий також зміг знайти укриття, де перечекати небезпеку від ворожих дронів і дочекатися слушного моменту для евакуації.

Однак згодом поранення отримав і сам Перехрест. Попри це, наступного ранку він знову дістався до місця, де перебував "Аматі", щоб принести побратиму води.

Зрештою, завдяки допомозі Віктора поранений боєць зміг евакуюватися. Разом із ними вийти з небезпечної зони вдалося ще двом військовим, які також зазнали поранень.

Шлях завдовжки понад 10 км зайняв дві доби. Утім, усім чотирьом захисникам вдалося залишитися живими.

"Вдача посміхається підготовленим", - так Віктор прокоментував цей випадок.

Наразі і Віктор, і військовий із позивним "Аматі" проходять лікування після поранень.

Що відомо про Віктора Перехреста

Перехрест - один із найяскравіших і найулюбленіших глядачами учасників, фіналіст 4-го сезону кулінарного шоу "МастерШеф" (2014 рік), який пізніше також брав участь у проєкті "МастерШеф. Битва сезонів" (2022 рік).

Віктор народився та виріс у Києві. Його мама самотужки виховувала його з братом і працювала двірником, щоб родина мала кімнату в гуртожитку. Віктор як старший син рано взяв на себе побутові обов'язки та часто допомагав матері з роботою.

За освітою - кухар 3-го розряду, також у юності опановував професію взуттьовика.

На 4-й сезон "МастерШеф" прийшов із метою змінити своє життя та допомогти родині. Завдяки своїй щирості, відкритості, почуттю гумору та працьовитості він швидко став фаворитом глядачів і дійшов до фіналу.

Після завершення шоу Віктор почав працювати у відомих київських закладах. Прагнучи покращити харчування молоді, протягом кількох сезонів працював шеф-кухарем у дитячому скаутському таборі. Активно брав участь у різноманітних волонтерських та благодійних ініціативах.

Незважаючи на те, що до 2022 року він не мав військового досвіду, Віктор після початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ.