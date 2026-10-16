Христина Соловій пояснила, чому відмовилася від концерту пам'яті Степана Гіги

Чому Соловій обурилася діями організаторів

Співачка стверджує, що після запрошення попередньо погодилася взяти участь у концерті. Однак подальша комунікація, за її словами, фактично припинилася на два місяці.

"Вони поступили дуже некоректно. Вони мене запросили. Так, мені цікаво. По суті, я погодилась. Вони пропали на два місяці і потім бахнули мене на афішу", - розповіла Соловій.

Артистка наголосила, що на той момент із нею не узгодили ані дату виступу, ані райдер, ані інші організаційні моменти. Тому поява її імені серед учасників концерту стала для неї недоречною.

Як співачка відреагувала на ситуацію

Христина вважає, що після публікації афіші могла опинитися в ситуації, коли її відмову сприйняли б як прояв зверхності чи зірковості.

"Вони типу так: Христина відмовилася! І чому ж вона відмовилася? Ах, вона ж така, зазві́здилася... Розбійниця", - іронічно прокоментувала виконавиця.

Раніше співачка вже публічно заявила, що не братиме участі в концерті, присвяченому пам’яті Степана Гіги. Водночас вона підкреслювала, що надзвичайно поважає творчість артиста та шанує його музичну спадщину.

"Надзвичайно поважаю творчість Степана Гіги і шаную його творчий доробок. Але мені не було відомо, що організатори мене додали як учасницю. Тож у заході я участі не беру", - пояснила тоді вона.

Що відомо про концерт пам'яті артиста

Концерт, присвячений творчості народного артиста України Степана Гіги, відбувся 28 березня 2026 року в київському Палаці спорту. До музичного вечора долучилися понад 50 українських виконавців, які представили власні версії відомих композицій співака.

Серед заявлених учасників були діти артиста Степан і Квітослава Гіги, а також Артем Пивоваров, FIЇNKA, alyona alyona, TVORCHI, Оля Цибульська, Олена Тополя та інші українські артисти.

Під час концерту звучали такі популярні пісні Степана Гіги, зокрема "Яворина", "Цей сон" і "Золото Карпат". Захід був присвячений музичній спадщині співака, чиї композиції залишаються впізнаваними для кількох поколінь слухачів.

Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у віці 66 років. Його творчість посідає помітне місце в українській естрадній музиці.