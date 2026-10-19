Світоліна, Камалія, Баюл і Білик: відомі українки, які розлучилися з чоловіками-іноземцями

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

19 жовтня 2026 року українська тенісистка Еліна Світоліна та французький спортсмен Гаель Монфіс оголосили про завершення шлюбу після п'яти років разом.

Пара одружилася в липні 2021 року, а в жовтні 2022-го в них народилася донька Скай. Спортсмени неодноразово підтримували одне одного на турнірах, а у 2025 році разом виступали в міксті на US Open.

Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс (фото: instagram.com/elisvitolina)

Тенісистка відверто розповіла про емоційні труднощі, які переживала через повномасштабну війну в Україні. Вона подякувала чоловікові за підтримку, але визнала, що деякі внутрішні переживання потрібно прожити самостійно.

"Гаель любив мене в моменти найбільшої радості й у найтемніші періоди, а я любила його всім серцем. Разом ми побудували прекрасне життя, і нам було подаровано найцінніше - нашу доньку Скай", - написала спортсменка.

Подружжя наголосило, що не шукає винних у розриві, а виховання доньки залишається їхнім спільним пріоритетом. Колишні партнери попросили поважати їхню приватність.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс (фото: instagram.com/elisvitolina)

Камалія та Мохаммад Захур

Українська співачка Камалія та британсько-пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур були разом близько 20 років. Їхня сім'я асоціювалася з розкішним життям, а після народження доньок-близнючок Арабелли та Мірабелли у 2013 році подружжя часто з'являлося на публіці разом.

Однак за зовнішнім благополуччям були проблеми, які зрештою призвели до розриву. У 2023 році Камалія та Захур оголосили про розлучення.

Камалія та Мохаммад разом з доньками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Артистка пояснила, що однією з головних причин стали тривалі конфлікти з донькою чоловіка від попереднього шлюбу з росіянкою. Причиною конфліктів, за словами Камалії була її антиросійська позиція та різкі висловлювання про Росію та її громадян. Особливо складною ситуація стала після початку повномасштабної війни, коли родина опинилася в Лондоні під одним дахом із великою кількістю родичів.

За словами Камалії, вона не відчувала достатньої підтримки чоловіка в конфліктах. Остаточним поштовхом стала розмова про виховання її власних доньок: Захур, як стверджувала співачка, дав зрозуміти, що не готовий відмовлятися від стосунків зі своєю старшою донькою заради збереження шлюбу.

Мохаммад та Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Я скоріше з тобою розлучуся, ніж Таню кину", - саме таку фразу чоловіка Камалія називала переломним моментом.

Попри розлучення, колишнє подружжя продовжує виховувати спільних доньок і підтримувати контакт заради них.

Оксана Баюл та Карло Фаріна

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл побудувала сім'ю у США. У 2012 році вона вийшла заміж за американського бізнесмена Карло Фаріну, а в 2015-му в них народилася донька Софія.

Оксана Баюл з родиною (фото: instagram.com/oksanabaiul)

Шлюб тривав 13 років, однак у 2025 році стало відомо, що пара розлучається. Для Баюл цей період виявився особливо складним через суперечки щодо виховання доньки та сімейного майна.

У січні 2026 року розлучення офіційно завершили. Суд надав Фаріні основну опіку над Софією та дозволив переїхати з нею з Луїзіани до Лас-Вегаса.

Оксана Баюл з чоловіком (фото: facebook.com/OfficialOksanaBaiul)

Можливість зустрічей матері з донькою визначили умовами судової домовленості. Баюл емоційно відреагувала на рішення та описала пережите як дуже болісний період.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов

Українська співачка Ірина Білик та фотограф і продюсер Аслан Ахмадов одружилися у 2013 році. Їхні стосунки від початку відрізнялися від традиційного сімейного життя: через роботу в різних країнах пара значну частину часу проводила окремо.

У грудні 2015 року в них народився син Табріз, якого для подружжя виносила сурогатна мати. Попри появу дитини, постійна відстань залишалася випробуванням для стосунків.

Ірина Білик з чоловіком і сином (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

У 2021 році Білик повідомила про розлучення. Співачка пояснила, що за роки спільного життя вони обоє змінилися, а їхні стосунки поступово вичерпали себе. Артистка не драматизувала розрив і зазначала, що не вважає його трагедією.