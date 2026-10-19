Свитолина, Камалия, Баюл и Билык: известные украинки, которые развелись с мужьями-иностранцами

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

19 октября 2026 года украинская теннисистка Элина Свитолина и французский спортсмен Гаэль Монфис объявили о завершении брака после пяти лет вместе.

Пара поженилась в июле 2021 года, а в октябре 2022-го у них родилась дочь Скай. Спортсмены неоднократно поддерживали друг друга на турнирах, а в 2025 году вместе выступали в миксте на US Open.

Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис (фото: instagram.com/elisvitolina)

Теннисистка откровенно рассказала об эмоциональных трудностях, которые испытывала из-за полномасштабной войны в Украине. Она поблагодарила мужа за поддержку, но признала, что некоторые внутренние переживания нужно прожить самостоятельно.

"Гаэль любил меня в моменты величайшей радости и в самые темные периоды, а я любила его всем сердцем. Вместе мы построили прекрасную жизнь, и нам была подарено самое ценное - наша дочь Скай", - написала спортсменка.

Супруги подчеркнули, что не ищет виновных в разрыве, а воспитание дочери остается их общим приоритетом. Бывшие партнеры попросили уважать их приватность.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис (фото: instagram.com/elisvitolina)

Камалия и Мохаммад Захур

Украинская певица Камалия и британско-пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур вместе были около 20 лет. Их семья ассоциировалась с роскошной жизнью, а после рождения дочерей-близнецов Арабеллы и Мирабеллы в 2013 году супруги часто появлялись на публике вместе.

Однако за внешним благополучием были проблемы, которые в конечном итоге привели к разрыву. В 2023 году Камалия и Захур объявили о разводе.

Камалия и Мохаммад вместе с дочерьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Артистка пояснила, что одной из главных причин стали продолжительные конфликты с дочерью супруга от предыдущего брака с россиянкой. Причиной конфликтов, по словам Камалии, была ее антироссийская позиция и резкие высказывания о России и ее гражданах. Особенно сложной ситуация стала после начала полномасштабной войны, когда семья оказалась в Лондоне под одной крышей с большим количеством родственников.

По словам Камалии, она не ощущала достаточной поддержки мужа в конфликтах. Окончательным толчком стал разговор о воспитании ее дочерей: Захур, как утверждала певица, дал понять, что не готов отказываться от отношений со своей старшей дочерью ради сохранения брака.

Мохаммад и Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Я скорее с тобой разведусь, чем Таню брошу", - именно такую фразу мужа Камалия называла переломным моментом.

Несмотря на развод, бывшие супруги продолжают воспитывать общих дочерей и поддерживать контакт ради них.

Оксана Баюл и Карло Фарина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл построила семью в США. В 2012 году она вышла замуж за американского бизнесмена Карло Фарина, а в 2015-м у них родилась дочь София.

Оксана Баюл с семьей (фото: instagram.com/oksanabaiul)

Брак длился 13 лет, однако в 2025 году стало известно, что пара разводится. Для Баюл этот период оказался особенно сложным из-за споров по воспитанию дочери и семейного имущества.

В январе 2026 года развод официально завершили. Суд предоставил Фарине основную опеку над Софией и разрешил переехать с ней из Луизианы в Лас-Вегас.

Оксана Баюл с мужем (фото: facebook.com/OfficialOksanaBaiul)

Возможность встреч матери с дочерью определили условиями судебной договоренности. Баюл эмоционально отреагировала на решение и описала пережитое как очень болезненный период.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов

Украинская певица Ирина Билык и фотограф и продюсер Аслан Ахмадов поженились в 2013 году. Их отношения изначально отличались от традиционной семейной жизни: из-за работы в разных странах пара значительную часть времени проводила по отдельности.

В декабре 2015 года у них родился сын Табриз, которого для супругов выносила суррогатная мать. Несмотря на появление ребенка, постоянное расстояние оставалось испытанием для отношений.

Ирина Билык с мужем и сыном (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

В 2021 году Билык сообщила о разводе. Певица объяснила, что за годы совместной жизни они оба изменились, а их отношения постепенно исчерпали себя. Артистка не драматизировала разрыв и говорила, что не считает его трагедией.